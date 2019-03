La magistrada que va ordenar parar l'1-O manté el silenci per «respecte» als testimonis

La magistrada del TSJC que va ordenar el 27 d'octubre a Mossos, Guàrdia Civil i policia espanyola impedir el referèndum, Mercedes de Armas, ha evitat fer valoracions sobre els judicis. Fonts jurídiques apunten que no comentarà res del que passi al Tribunal Suprem i que ho fa per "respecte" a tots els testimonis i, en el cas del major Josep Lluís Trapero, per respete al seu dret de defensa, ja que està investigat a l'Audiència Nacional per rebel·lió i pendent de judici.Va ser Trapero qui va dir dijous al Suprem –on va anar-hi com a testimoni- que De Armas va dir als representats dels tres cossos en la reunió dels 27 d'octubre que actuessin amb "paciència, contenció i mantenint la pau social". Una afirmació que l'exsecretari d'Estat de Seguretat, José Antonio, nega que es produís.La interlocutòria del dia 27 d'octubre de 2017 de la magistrada Mercedes de Armas substituïa les diferents instruccions que havia dictat fins llavors la fiscalia superior de Catalunya. En l'escrit, de només cinc pàgines, la magistrada disposava què havien de fer els diferents cossos policials per impedir el referèndum.Això ho feia al final de l'escrit, el que es coneix com la part dispositiva on es recull explícitament el manament que fa. Abans, però, en els fonaments de dret recordava que s'acollia a l'article 13 de la Llei d'enjudiciament criminal que la capacitava per ordenar tantes mesures considerés necessàries per "garantir el correcte funcionament l'estat de dret". En aquest context, justificava disposar mesures per "impedir la consecució del referèndum" però afegia "sense afectar la normal convivència ciutadana". Una frase que ha estat usada en nombroses ocasions per testimonis que han declarat al Suprem, però que no apareixia a la part dispositiva.De Armas també argumentava que la situació que es presentava l'1-O a Catalunya "aconsellava unir les forces dels diferents cossos policials", a qui ordenava actuar "conjuntament per complir amb allò ordenat, prestant-se en tot moment auxili i suport necessari" per complir amb la interlocutòria. També establia que el coronel Diego Pérez de los Cobos exerciria una funció de "coordinació i supervisió".Finalment, a la part dispositiva, ordenava explícitament a Mossos, Guàrdia Civil i Cos Nacional de Policia que impedissin l'ús de locals o edificis públics "per a la preparació del referèndum", i que en data ja de l'1 d'octubre es tancarien tots aquells que haguessin arribat a obrir. També ordenava als tres cossos requisar material i remarcava que en tot cas havien de treballar conjuntament per fer efectiva l'ordre i "prestar-se auxili" si fos necessari.A banda que a la interlocutòria la magistrada parli de "mantenir la normal convivència", Trapero va explicar dijous al Suprem que la magistrada De Armas els havia dit, de viva veu, que actuessin amb "paciència, contenció i mantenint la pau social". Ho va fer durant la reunió que el mateix dia 27 va mantenir al seu despatx amb representats dels tres cossos i el coordinador del dispositiu policial, Diego Pérez de los Cobos. Unes paraules que, segons el major, van regir l'actuació dels Mossos durant l'1-O i que ell mateix va traslladar als comandaments.En canvi, l'exsecretari d'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, ha negat aquestes paraules per part de la magistrada. En declaracions a 'Onda Cero', ha reconegut que ell no estava en aquesta reunió però que el que li "traslladen" no va en aquest sentit. "El que a mi se'm diu no té res a veure amb questa manifestació de Trapero", ha argumentat.A més, Nieto ha dit que un policia sempre ha d'escollir entre l'ús de la força per complir la llei o "creuar-se de braços" perquè no es compleixi. I segons Nieto, els Mossos van escollir la segona opció.

