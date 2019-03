La Moncloa recorre al TC la comissió d'investigació sobre la monarquia impulsada pel Parlament

El govern espanyol ha anunciat aquest divendres, en la roda de premsa posterior a la reunió del consell de ministres, que presentarà un recurs al Tribunal Constitucional (TC) per rebatre la creació de la comissió d'investigació sobre la monarquia del Parlament de Catalunya . Amb l'aval d'un informe favorable del Consell d'Estat, la Moncloa recorrerà la decisió de la cambra catalana per la "radical discrepància" amb l'objectiu de la comissió, pensada per tractar les "activitats delictives o irregulars" vinculades a la Casa Reial.La vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, ha subratllat la "inexistència de competència" del Parlament per articular una comissió parlamentària sobre Felip VI i la família reial. "No compartim que sense cap competència es tracti d'investigar la figura del cap d'Estat", ha afirmat.L'òrgan d'investigació gestat a la cambra catalana es va validar amb els vots a favor de Junts per Catalunya, ERC, Catalunya en Comú Podem i la CUP, i els vots en contra de Cs, PSC i PP. De fet, la proposta va activar-se per iniciativa dels quatre grups sobiranistes amb representació al Parlament.

