Un conductor drogat mata una dona que creuava per un pas de vianants al Segrià

Una dona ha mort aquest divendres al matí atropellada per un vehicle a Torres de Segre (el Segrià). Els fets han passat al carrer Pau Casals, número 3 i els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 9.21 hores.Per causes que encara s'estan investigant, un turisme ha atropellat la dona quan travessava el carrer per un pas de vianants. Pel que fa al conductor del turisme, els Mossos d’Esquadra informen que s’ha procedit a la seva detenció, atès que ha donat positiu a la prova de substàncies estupefaents.Arran de la incidència, s’han activat quatre patrulles del cos dels Mossos d’Esquadra i tres ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

