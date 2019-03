Cs porta a la Fiscalia «l'incompliment» de Torra amb els llaços grocs

El balcó del Palau de la Generalitat amb la pancarta per la llibertat dels presos polítics Foto: ACN

Ciutadans ha presentat aquest divendres un escrit davant la Fiscalia Superior de Catalunya en què denuncia l'"incompliment" del president de la Generalitat, Quim Torra, de retirar els llaços grocs, les estelades i la "propaganda separatista" dels edificis públics de la Generalitat, tal com li havia requerit la Junta Electoral Central (JEC) . El Govern va declinar retirar els símbols , i va respondre a la JEC explicant que s'emparava en el "deure de respectar" la llibertat d'expressió.La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ha explicat que han posat els fets en coneixement de la fiscalia en considerar que els actes de Torra podrien ser constitutius d'un delicte electoral i desobediència . Prèviament Cs també havia portat el cas a les diferents juntes electorals.Arrimadas ha lamentat que els edificis públics "estiguin plens de propaganda separatista" en període electoral. "Es pensen que poden fer el que volen. No tenen impunitat", ha destacat.Arrimadas ha restat importància al fet que la JEC tingui previst reunir-se dilluns per decidir sobre la resposta que Torra va donar al requeriment sobre els llaços grocs. "La JEC seguirà els seus procediments. Nosaltres volíem posar-ho en coneixement de la fiscalia. Una cosa no treu l'altra, tenim dret com qualsevol ciutadà a venir quan veu que uns fets poden ser delicte", ha assenyalat.D'altra banda, Arrimadas ha evitat valorar que en les últimes hores grups d'unionistes i ultres hagin intentat retirar els llaços de la façana del Palau de la Generalitat

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor