Ana del Frago fa «un pas al costat» i renuncia a ser l'alcaldable del PSC de Barberà

L’exalcaldessa de Barberà del Vallès i fins ara alcaldable del PSC a la població, Ana del Frago, ha renunciat a encapçalar la llista per a les properes eleccions municipals. En un comunicat de la formació, ha assenyalat que fa “un pas al costat” i abandona “el projecte col·lectiu” dels socialistes “per no perjudicar-lo”.Del Frago ha afirmat que “després de dies de reflexió personal” ha pres aquesta decisió i ha determinat que el partit necessita “algú al capdavant amb entusiasme i il·lusió”. A més, ha afegit que el municipi i els seus veïns estan “per sobre de personalismes”. Així, el PSC de la localitat vallesana haurà de trobar un relleu.L’anunci de l’exalcaldessa arriba gairebé un mes després que fos detinguda pels Mossos d’Esquadra per una presumpta trama de malversació i prevaricació vinculada amb la ràdio pública municipal. El cas està sota secret de sumari, però neix d'un informe que va dur a Fiscalia Podem Barberà a mitjans de 2017, en el qual figuraven suposades subvencions irregulars a l'entitat que s'encarregava de la gestió del mitjà de comunicació.

