Els comuns expulsen Nuet del grup parlamentari

Ha estat un dit i fet. Hores després d'emetre el comunicat en què el suspenia de militància, Catalunya en Comú Podem ha expulsat Joan Josep Nuet del grup parlamentari. Així ho ha anunciat en una roda de premsa la presidenta del grup, Jéssica Albiach, un cop ERC ha ratificat que es presentarà en coalició amb Sobiranistes a les eleccions espanyoles del 28 d'abril, una candidatura en què s'ha reservat el quart lloc per al líder d'EUiA. Per als comuns, és "incompatible" seguir formant part dels comuns si es pren la "decisió unilateral" de concórrer amb ERC a les eleccions.Albiach ha estat contundent i ha explicat que no s'ha comunicat a Nuet la seva expulsió, però que fa tres setmanes que el dirigent no assistia a les reunions del grup parlamentari. A més de considerar-lo un "trànsfuga", els comuns han retret a Nuet que s'"aferri a la cadira després de 28 anys de càrrec públic". L'expulsió, ha dit, s'ha aprovat per unanimitat dels membres del grup, que ara són sis tenint present que Elisenda Alamany conserva l'escó i és diputada no adscrita i que, ara per ara, Nuet també manté l'acta.De fet, Albiach ha exigit a Nuet que "el mínim" que pot fer és deixar l'escó -acció que ja està obligat a fer si vol assumir l'acta com a diputat al Congrés un cop escollit als comicis del 28-A- i l'ha criticat per buscar "aferrar-se a la cadira després de 28 anys de càrrec públic". La dirigent ha recordat que el grup es deu a una organització i a un codi ètic que rebutja el "transfuguisme".La presidenta parlamentària ha subratllat que, si bé en la corrupció cal un corrupte i un corruptor, en el cas del transfuguisme és necessari un individu "aferrat a la cadira", però també un partit que "promogui el transfuguisme". En aquest cas, ERC. Albiach ha llançat tot un dard als republicans i els ha advertit que s'està "equivocant" i "allunyant" d'un escenari de possibles aliances progressistes especialment després de les eleccions municipals a Barcelona. De fet, Ernest Maragall negocia amb Elisenda Alamany que sigui la número dos de la candidatura a les municipals a la capital catalana i que, per tant, s'enfronti a Ada Colau.Fonts pròximes a Nuet asseguren que la decisió de Catalunya en Comú és precipitada perquè ni tan sols està confirmat que ell sigui el nom que s'incorporarà en el quart lloc de la llista d'Oriol Junqueras. Lamenten, a més, que no se li hagi de comunicat la decisió d'expulsar-lo del grup i que el diputat respondrà, però no de forma imminent.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor