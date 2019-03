Brians 2 proposa el tercer grau per a Oriol Pujol

La Junta de Tractament del Centre Penitenciari de Brians 2 ha aprovat per unanimitat una proposta de classificació en tercer grau per a Oriol Pujol, que el 17 de gener passat va ingressar voluntàriament al centre per complir condemna pel cas de les ITV. La llei preveu fer aquesta classificació inicial després de dos mesos com a màxim d'observació. Ara, el Servei de Classificació de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima estudiarà la proposta.Mentrestant, Pujol continua ingressat al mòdul 7 de Brians 2, que funciona amb el sistema de participació i convivència. El tercer grau suposa la sortida de l'intern durant el dia per treballar o seguir activitats formatives o de tractament encaminades a la seva reinserció. Torna a la presó a dormir.

