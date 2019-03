Nieto critica que Trapero no fes públiques les advertències al Govern abans de l'1-O

L'exsecretari d'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, ha valorat la declaració del major Josep Lluís Trapero a Onda Cero i s'ha mostrat sorprès per la "claredat i contundència" de les seves paraules. Ara bé, li ha retret que no digués públicament allò que va advertir en privat en les reunions del dia 26 i 28 a Puigdemont, Junqueras i Forn, quan va dir que els mossos "no acompanyaven el procés" i que complirien la llei."Si hagués dit públicament l'1-O hauria estat radicalment diferent", ha manifestat Nieto. L'exnúmero 2 de Zoido ja va dir al Suprem quan va testificar que si els Mossos haguessin dit "clarament" que complirien la llei el referèndum s'hauria desconvocat. També ha dubtat del pla exposat per Trapero per detenir Puigdemont i els consellers si els ho demanava la justícia. Ho ha contraposat amb el fet que escortes del cos "ajudessin" Puigdemont a marxar a Bèlgica.Segons Nieto, ell ja coneixia l'existència d'aquestes dues reunions que Trapero va demanar a la cúpula del Govern de Puigdemont. Ara bé, s'ha mostrat "sorprès" per la claredat del major i li ha retret que aquest missatge no l'hagués llençat abans a la societat. "Podria haver estat més explícit al comentar aquesta reunió, on traslladava la responsabilitat a Puigdemont, Forn o Turull", ha explicat.Preguntat sobre el pla que va revelar que tenien a punt dos dies abans del 27 d'octubre per detenir el Govern si calia, Nieto n'ha dubtat. "Jo no coneixia la dada i no sé si és certa", ha valorat. I ho ha contraposat amb un fet que diu que "tothom sap que és cert" i és que escortes dels Mossos van "ajudar a fugir a Puigdemont". "Em sorprèn que qui va ser protagonista important en la fugida s'oferís per practicar la detenció", ha manifestat.Sobre el fet que Trapero reconegués la seva mala relació amb Pérez de los Cobos, Nieto ha dit que "en primera persona" entén que el major va viure "dies complexes si és cert el contingut de la reunió amb el Govern". Ara bé, ha dit que expressava una cosa davant el seu Govern i una altra diferent en les reunions de coordinació o a la junta de seguretat del dia 28 de setembre. "Plantejava una actitud frontal i poc col·laboradora va amb la missió que havia ordenat el TSJC i una actitud hostil amb Pérez de los Cobos", ha explicat.Nieto, tot i no estar a la reunió amb la magistrada Mercedes de Armas (que va fer la interlocutòria que regiria els passos dels tres cossos per evitar el referèndum), ha dit que no és cert que demanés als comandaments de viva veu que actuessin amb "paciència, contenció i mantenint la pau social". En canvi, Trapero va relatar al Suprem dijous que la magistrada va dir això i que aquestes paraules van regir l'actuació dels Mossos l'1-O. "El que a mi se'm diu no té res a veure amb questa manifestació de Trapero", ha manifestat.I ha insistit, com ja va fer al Suprem, en acusar els Mossos d'inactivitat l'1-O. "Trapero va obligar els mossos a creuar-se de braços per no complir la llei i no impedir la vulneració Constitució", ha manifestat.També ha dit que creu que la declaració de Trapero marca un "abans i un després" per la "contundència" de les seves declaracions, i ho emmarca en una "legítima estratègia de defensa". "Va actuar amb el cap a l'Audiència Nacional i l'explicació tan clara de les conviccions i els fets que va posar de manifest estan en aquesta clau", ha remarcat.

