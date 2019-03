Un manifestant del 21-D s'exposa a vuit anys de presó

Una imatge de les mobilitzacions del 21-D. Foto: Josep M. Montaner

El 21 de desembre, el president espanyol, Pedro Sánchez, i els membres del seu govern celebraven el consell de ministres a Barcelona. Col·lectius com els Comitès de Defensa de la República (CDR) i l'esquerra independentista van convocar accions per dificultar l'accés de Sánchez i els ministres a la Llotja de Mar i, des de primera hora del matí, grups de manifestants van tallar les vies d'accés.A la Ronda Litoral, un grup va tallar la via i Josant V., veí de Vilanova i la Geltrú, va ser identificat pels Mossos d'Esquadra. Ara, la policia catalana l'acusa de tres delictes d'atemptat a agents de l'autoritat, un de danys, un de lesions i un de desordres públics. La causa està en fase d'instrucció i les acusacions podrien suposar-li de 6 a 8 anys de presó.La versió que els Mossos d'Esquadra han fet arribar al jutjat d'instrucció número 15 de Barcelona, a la qual ha tingut accés, recull que, durant el tall de la Ronda Litoral, Josant V. va ser "la persona més bel·ligerant" de tot el grup. La policia catalana relata que els agents de la Brigada Mòbil (BRIMO) van obrir un dels carrils de circulació i que els manifestants van intentar trencar el cordó policial.En aquell moment, asseguren, el veí de Vilanova va donar "cops de puny" al pit d'un dels agents i va "agafar per l'armilla" a un altre agent, trencant l'auricular del seu comunicador. A més, afegeixen que el denunciat va empènyer un altre agent a terra, provocant-li lesions a un dels genolls.Josant V., però, té una versió totalment diferent del que va passar. Assegura que manifestants i policies van acordar obrir i tallar un dels carrils cada deu minuts i explica que en un dels moments en què els manifestants es disposaven a tornar-lo a tallar es van produir moments de "tensió". "Alguns dels policies van quedar al mig dels manifestants i van carregar", explica.El denunciat continua el seu relat i explica que, just després de la càrrega, els agents van treure'l del grup i el van identificar. Després, van deixar que tornés a tallar la via. "Els agents no procedeixen a la seva detenció per seguretat, tant dels propis agents com la del dispositiu", argumenten els Mossos en la seva diligència.A la minuta policial del dia dels fets, els agents implicats s'identifiquen com a "Mozos de Escuadra" i acusen el denunciat de "trencar contínuament" la distància de seguretat amb els policies. Afegeixen que "semblava dirigir" el grup de manifestants per tallar la Ronda Litoral.Els Mossos han presentat com a prova l'informe mèdic de l'agent lesionat al genoll, que assenyala "contusions" i "dolor" però no han lliurat al jutjat cap imatge dels fets pels quals s'acusa Josant V. La Generalitat, a través del departament d'Interior, s'ha personat com a acusació particular en el cas d'aquest agent lesionat.L'advocat del denunciat, Carles Hurtado, preveu que la fase d'instrucció s'allargui fins al juny i dona per fet que els Mossos no presentaran imatges que puguin incriminar el seu defensat. "Quan disposen d'imatges que reforcen el relat policial, les presenten sempre", argumenta.Tant Hurtado com el denunciat consideren les acusacions inconsistents. "Si vaig fer tot el que diuen, per què no em van detenir?", es pregunta Josant V. "Si consideren que va posar en perill els agents no té sentit que no el detinguessin o retinguessin i que deixessin que es continués manifestant", argumenta l'advocat.Precisament aquesta és la particularitat del balanç policial del 21-D. Aquell dia es van detenir 10 persones, el cas de les quals també està en fase d'instrucció, però la del veí de Vilanova és l'única causa que segueix en marxa sense que en el seu moment es practiqués cap detenció.La Fiscalia té coneixement del cas i tot apunta que no es coneixerà el seu posicionament fins que no hagi de fer l'acusació provisional. Hurtado no descarta que la Generalitat també sol·liciti ser acusació articular en la resta de delictes dels quals s'acusa el denunciat i Josant V. es mostra crític amb la postura del Govern i l'actuació dels Mossos. "Fan la mateixa persecució de la protesta i la mobilització ciutadana que està fent el Tribunal Suprem", etziba.

