Poble Lliure, Som Alternativa i Pirates es presenten al 28-A per «bloquejar» el Congrés

Albano Dante Fachin: "Si es dona la situació, qui haurà de triar és el PSOE: entre la dreta i la ultradreta o la democràcia"

Guillem Fuster, portaveu de Poble Lliure: "No plantegem cap escissió de la CUP, sinó omplir un buit polític"

Front Republicà. Aquest és el nom de la candidatura "rupturista" d'independentistes i sobiranistes forjada per Poble Lliure, Som Alternativa i Pirates per concórrer a les eleccions espanyoles del 28 d'abril. En la presentació formal que han fet aquest divendres han assegurat que el seu objectiu és fer una "política de bloqueig" al Congrés amb tres clars objectius: aturar la repressió, defensar el dret a l'autodeterminació i evitar que altres partits, com ERC i Junts per Catalunya, cedeixin al "xantatge" als quals consideren que els vol sotmetre el PSOE."Hem de donar opció a un vot republicà, de ruptura i radicalment democràtic", ha defensat Guillem Fuster, portaveu de Poble Lliure, que ha subratllat la necessitat de batallar contra la situació d'excepcionalitat política "imposada" per l'estat espanyol. Albano Dante Fachin, líder de Som Alternativa i ex-secretari general de Podem Catalunya, ha reivindicat que cal combatre el règim del 78 "sense equidistància ni titubejos" que, amb la monarquia al capdavant, promou "accions de violència contra la nació catalana" en forma de repressió i persecució. "No es pot governar Catalunya colpejant-la", ha sentenciat.Fachin ha argumentat que des del govern del PSOE s'està intentant imposar un "xantatge" que la seva candidatura, a diferència d'altres, no està disposada a permetre. "Se'ns està dient que ens empassem aquesta situació i renunciem als objectius polítics perquè si no vindrà la dreta de Vox i del PP. Volem el màxim de diputats per resistir davant d'aquest xantatge", ha etzibat Fachin, que ha xifrat en "10 o 15" diputats la força necessària per "fer tremolar". Cal, ha dit, donar la volta a l'argument segons el qual el 28-A va de triar entre el PSOE i la dreta. "Si es dona la situació, qui haurà de triar és el PSOE: entre la dreta i la ultradreta o la democràcia", ha dit.Muriel Rovira, membre de Pirates, ha precisat que no donaran suport a cap força espanyola ni catalana que no defensi el dret a l'autodeterminació, la llibertat dels presos, el retorn dels exiliats, la defensa dels drets socials i que estigui en contra dels articles 155 i 135 de la Constitució.Fuster ha defensat que el salt de Front Republicà no és al buit. "Hi ha aigua, molta", ha dit Fuster, que ha defensat que des de Poble Lliure mantenen una interlocució constant i fluïda amb la CUP. "No plantegem cap escissió, sinó omplir un buit polític", ha defensat tot afegint que "no hi ha mala relació ni conflicte" amb la CUP. Els anticapitalistes, però, van emetre un comunicat anunciant conseqüències per la decisió de Poble Lliure de presentar-se a les eleccions espanyoles al marge de la CUP.A partir d'aquest divendres, Front Republicà posarà en marxa el procés de recollida d'avals per confeccionar la candidatura. Els tres representants han volgut deixar clar que, a diferència de les altres llistes independentistes ells no faran "fitxatges estrella" sinó que buscaran gent compromesa amb l'esquerra rupturista.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor