Foment i Pimec posen fi a una «guerra» de dotze anys per la representativitat empresarial

El que semblava impossibble s'ha fet realitat. Les patronals Foment del treball i Pimec han posat fi a una "guerra" per la representativitat empresarial que durava més de dotze anys. Aquest matí, s'ha presentat l'acord entre les dues organitzacions al departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en presència del conseller, Chakir El Homrani. Els presidents de les dues patronals, Josep Sánche Llibre, de Foment, i Josep González, de la Pimec, han desbloquejat un conflicte que havia impedit fins ara la unitat d'acció empresarial.Enrere queda un plet esgotador. Fins fa poc, Foment tenia el 75% de la representativitat i la Pimec el 25%. Això era possible perquè l'organització de la petita i mitjana empresa de Foment, la Fepime, gaudia d'una representativitat pròpia que, unida a la de Foment, deixava molt enrer Pimec. Aquesta havia exigit una representativitat del 50%, que era rebutjada de pla per Foment. Pimec argumentava el major nombre d'associats. Foment es feia fort en la realitat de la seva major potència econòmica i de PIB de les seves empreses associades. En un primer moment, Foment va mostrar-se dispsoada a reconèixer una proporció de 65/35.Finalment, l'acord ha estat el d'una presència paritària de totes dues entitats en els organismes i centres de decisió en què són presents les dues organitzacions. Foment cedeix, però Pimec també. Foment tindrà una rpreentativitat del 58% i Pimec del 42%, i a partir del 2022, serà d'un 55% per Foment i un 45% per Pimec. D'aquesta manera, l'organització de Josep González obté molta més presència, i alhora Foment manté la seva condició de primera organització empresarial.Des de Foment, es destaca el paper jugat pel nou president d el'entitat, Josep Sánchez Llibre, dispsoat des de la seva elecció el novembre passat a posar fi a un seguit de problemes que s'havien anat acumulant i dificultaven la unitat empresarial. El primer a resoldre's va ser la crisi amb la Cecot, que fa pocues setmnes va ser readmesa a Foment. El plet amb la Pimec apareixia com a més complicat, pe`ro també s'ha pogut superar gràcies a la ma esquerra dels líders empresarials.

