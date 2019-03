Un ultra va liderar el grup que va despenjar el llaç groc de l'Ajuntament de Barcelona

El grup que dimecres a la nit va despenjar la pancarta amb un llaç groc de la façana de l'Ajuntament de Barcelona estava liderat per l'ultra del Maresme Santiago Pulido, segons ha avançat La Directa . Segons informa el mitjà Va ser militant del grupuscle Segadors del Maresme i després va liderar una escissió batejada amb el nom de Grupo de Acción y Resistencia de Ciudadanos por España (GARCE).L'ultra ha protagonitzat incidents similars al Maresme i va ser present a l'intent de boicot per part de grups d'extrema dreta d'una xerrada de Pablo Iglesias, Enric Juliana i Lola García el 10 de desembre a Barcelona. A més, va participar en la presentació de la candidatura de l'empresari alemany Karl Jacobi a l'alcaldia de Barcelona.La retirada del llaç groc de la façana del consistori per part del grup d'encaputxats liderats per Pulido va acabar sense detencions i la Guàrdia Urbana va identificar cinc persones.Aquest dijous al matí l'Ajuntament va restituir el llaç groc però el mateix dia al vespre va retirar-lo acatant les ordres de la Junta Electoral Central.

