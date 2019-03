L'exlletrat del TC Joaquín Urías alerta del gir «cada cop més parcial» del Suprem

L'exlletrat del TC i professor de la Universitat de Sevilla Joaquín Urías ha constatat un gir "cada cop més parcial" del tribunal que jutja l'1-O, que, al seu parer, anticipa "una sentència condemnatòria cada cop més a prop". En declaracions a Catalunya Ràdio, ha situat dues intervencions concretes del magistrat Manuel Marchena on "perd la impressió d'imparcialitat".D'una banda, Marchena va recordar dimecres al responsable de Difusió de la Generalitat, Jaume Mestre, que les respostes evasives també són fals testimoni. "Està donant a entendre que no se'l creu, i quan Zoido deia que no ho recordava el tribunal somreia content", ha apuntat Urías. L'altre moment es va viure dijous, quan ell mateix va fer una pregunta al major dels Mossos sobre la reunió que va mantenir amb Carles Puigdemont i Oriol Junqueras abans de l'1-O.Prèviament, Marchena havia prohibit que fiscalia preguntés sobre aquesta qüestió perquè no havia demanat Trapero com a testimoni. Quan el magistrat acaba fent ell la pregunta "està admetent-la", ha continuat Urías. "Si és un acord entre tribunal i fiscalia vol dir que ha pres partit", ha conclòs en plantejar-se-li aquesta possibilitat.Pel que fa a les respostes del major Josep Lluís Trapero, Urías ha remarcat que va veure "certa eufòria" a Catalunya per com va anar la compareixença, però ha recordat que Trapero està acusat, i el tribunal ha d'avaluar quina credibilitat tenen les seves declaracions. Per exemple, ha subratllat que va dir que els Mossos tenien un pla per detenir el Govern, però el document encara no s'ha vist. Si ell fos advocat de la defensa, ha dit, demanaria que s'aportés aquest pla com a prova.

