El teu cotxe podrà entrar a Barcelona a partir de l'1 de gener?

Barcelona fa un pas més contra la pol·lució i a partir de l'1 de gener de 2020, si s'aprova l'ordenança que tot just comença a redactar-se, s'instaurarà la Zona de Baixes Emissions (ZBE) que preveu deixar fora de la ciutat uns 50.000 vehicles considerats com a massa contaminants. Quins són aquests vehicles? Com s'identificaran?La ZBE, segons la proposta inicial que haurà de perfilar-se des d’ara fins al setembre, funcionarà en horari laboral de dilluns a divendres, de les 7 del matí a les 20 hores. Afectarà els vehicles més contaminants (tots els transports que no disposin del distintiu ambiental B, C, ECO o Zero Emissions), tot i que hi haurà excepcions i autoritzacions puntuals. La circulació serà lliure només a la nit, els caps de setmana i els festius.Quedaran exempts de les limitacions els vehicles de persones de mobilitat reduïda, així com els de serveis bàsics (vehicles sanitaris, bombers, serveis funeraris i policia). A més, s’establiran autoritzacions puntuals per a diverses tipologies de vehicles, com els vehicles de transport especial, grues i firaries.La ZBE de Barcelona engloba tot el terme municipal de Barcelona excepte el barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes i la Zona Franca Industrial. També s'hi inclouen àmbits dels municipis circumdants de Sant Adrià de Besòs, L'Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat.Pel que fa al sistema de gestió i control, la ZBE disposarà d'un sistema tecnològic format per un seguit de càmeres amb un sistema de reconeixement automàtic de matrícules. El sistema inclou inicialment 78 càmeres a Barcelona (que s'afegeixen a la seixantena dels altres municipis de la ZBE) i és ampliable en funció de les necessitats fins a 160. Les càmeres s'ubicaran en punts interiors a la ZBE incloses les sortides de les rondes. No hi haurà peatges.D'acord amb el Pla nacional de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera 2013-2016 ( Pla Aire ), són quatre els distintius ambientals creats en funció de l'impacte medioambiental dels vehicles i dels nivells de contaminació que generen. La classificació té com a objectiu discriminar positivament els transports més respectuosos amb el medi ambient i ser un instrument eficaç al servei de les polítiques municipals. Els distintius ambientals oficials de la Direcció General de Trànsit (DGT) són quatre: B, C, ECO o Zero Emissions.: És el distintiu de color blau, i s'aplica a:- Vehicles elèctrics amb bateria (BEV).- Vehicles elèctrics amb autonomia estesa (REEV).- Vehicles elèctrics híbrids endollables (PHEV) amb una autonomia mínima de 40 km.- Vehicles de pila de combustible.: És el distintiu de color verd i blau, s'aplica a:- Vehicles híbrids endollables amb autonomia inferior a 40km.- Vehicles híbrids no endollables (HEV).- Vehicles propulsats per gas natural.- Vehicles propulsats per gas natural (GNC i GNL) o gas liquat del petroli (GLP).: És el distintiu de color verd, i s'aplica a:- Turismes i furgonetes lleugeres de gasolina, matriculades a partir de gener de 2006.- Turismes i furgonetes lleugeres dièsel matriculades a partir de 2014.- Vehicles de més de 8 places i pesats, de gasolina o dièsel, matriculats a partir del 2014.Els vehicles de gasolina han de complir la norma Euro 4,5 i 6, i els dièsel la Euro 6.: És el distintiu de color groc, i s'aplica a:- Turismes i furgonetes lleugeres de gasolina matriculades a partir de gener de 2000.- Turismes i furgonetes lleugeres dièsel matriculades a partir de gener de 2006.- Vehicles de més de 8 places i pesats, de gasolina o dièsel, matriculats a partir del 2005.Els vehicles de gasolina han de complir la norma Euro 3, i els dièsel, l'Euro 4 i 5.Si el teu cotxe no té cap d'aquestes etiquetes, no podrà entrar a Barcelona a partir de l'1 de gener del 2020, per ser un vehicle massa contaminant. Comprova aquí quin dels distintius ha de tenir el teu cotxe o moto.Quan es van posar en marxa els distintius, la DGT es va encarregar d'enviar els adhesius per correu als domicilis dels conductors en funció de les característiques dels seus vehicles. Als cotxes nous se'ls lliura directament en el moment de la seva compra. Si malgrat això encara no el tens, la DGT ha habilitat una pàgina web on és possible saber quina matrícula es correspon amb el teu vehicle (motos i cotxes). En aquesta només cal posar la matrícula i el mateix web t'ho indicarà.Per adquirir-lo, es pot fer a través de gestories tallers i oficines de Correus i pagant 5 euros. En aquest darrer cas és necessari adjuntar un seguit de documentació: una fotocòpia del permís de circulació del vehicle per al qual se sol·licita el distintiu, el document d'identitat del titular del vehicle o la persona autoritzada que sol·licita el distintiu. Si es fa online , s'haurà d'adjuntar aquest document al camp "Personalitzar" a la Cistella de la compra, abans de finalitzar i pagar la comanda. Sense aquesta informació, no es podrà enviar el distintiu. Tota la informació de com adjuntar aquesta documentació es troba a través d'aquest enllaç . Pot trigar deu dies a arribar-te.Els cotxes dièsel anteriors al 2006 i gasolina d'abans de l'any 2000 així com les motos i ciclomotors anteriors al 2003 no disposen d'adhesiu o distintiu ambiental perquè es considera que no compleixen amb els requisits per a ser etiquetats com a vehicles nets. Aquesta flota és la que es veurà més afectada.La DGT recomana que el distintiu, que és adhesiu i té un diàmetre de 97 mm (vehicles i furgonetes) o 87 mm (motocicletes), s'adhereixi a l'angle inferior dret del parabrisa davanter, és a dir, a la cantonada inferior més propera al copilot si és un turisme o furgoneta, o si no, en qualsevol altre lloc visible del vehicle.Sí. S'apliquen a ciclomotors de dues i tres rodes (cilindrada inferior a 50 cm³ si és de combustió interna i velocitat màxima no superior a 45 km/h); quadricicles lleugers (amb una massa en buit inferior a 350 kg -sense incloure la massa de les bateries en cas dels elèctrics-, velocitat màxima no superior a 45 km/h, cilindrada inferior o igual a 50 cm³ per a motors d'explosió o una potència igual o inferior a 4 kW per a altres tipus de motors); i motocicletes de dues rodes amb sidecar o sense (cilindrada superior a 50 cm³, si és de combustió interna, i velocitat màxima superior a 45 km/h).

