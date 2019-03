La mare dels menors morts de Godella, detinguda després d'indicar el lloc on es trobaven els cossos

El dispositiu policial que des d'aquest dijous al matí buscava els dos menors desapareguts a Godella (l'Horta Nord) ha trobat soterrats els cossos sense vida dels dos germans a última hora de la vesprada, segons informa el Diari la Veu . La mare dels menors, que estava prestant declaració –per separat del pare– a les dependències de la Guàrdia Civil hauria portat els agents fins al lloc on han sigut trobats els cossos, molt a prop de la vivenda familiar.La mare ha quedat oficialment detinguda malgrat que fonts coneixedores de la investigació expliquen que la dona no ha confessat ser l'autora dels crims. El pare, ara com ara, només està investigat.El delegat del govern espanyol, Juan Carlos Fulgencio, ha confirmat la troballa dels cossos passades les 23.00 hores d'aquest dijous, després que el jutge de guàrdia hagi autoritzat l'alçament dels cadàvers. Fulgencio ha explicat als mitjans que els cossos es trobaven a prop de la casa on vivia la família, a uns 75 i 150 metres, aproximadament.Fulgencio ha evitat explicar les hipòtesis del doble assassinat en base a les quals treballen els investigadors. Sí que ha confirmat, però, que la mare està detinguda mentre que el pare està sota custòdia policial però no detingut.L'Ajuntament de Godella ha decretat tres dies de dol i aquest migdia ha convocat una concentració silenciosa. També la localitat veïna de Rocafort ha decretat tres dies de dol oficial i una concentració a migdia a les portes de l'Ajuntament. Aquest municipi era on anava a escola el germà major.Els progenitors dels menors, de 25 i 26 anys, han estat prestant declaració en dependències policials a Montcada (també a l'Horta Nord) durant les últimes hores. Atenent la versió del pare, la mare dels dos xiquets va tractar d'ofegar-los aquest dimecres a la nit després que la parella tingués una forta discussió.No obstant això, el delegat del govern espanyol ha explicat que la parella s'havia contradit i incorregut en incoherències i que, en un primer moment, els progenitors no es mostraven col·laboradors.La cerca dels menors desapareguts s'ha fet extensiva a diversos pous del terme municipal de Godella, després que la mare hagi parlat de "ressuscitar" els fills o de la necessitat de "bussejar", segons han informat a EFE fonts de la investigació. Finalment, després de diverses hores d'interrogatori amb versions contradictòries, la mare ha conduït els investigadors fins al lloc on estaven els cadàvers.La Guàrdia Civil buscava una bebé de cinc mesos i el seu germà de tres anys i mig a Godella i pels voltants d'aquesta localitat des de primera hora d'aquest dijous, 14 de març. Els menors constaven en principi com a desapareguts, sense que hagueren transcendit les circumstàncies de la desaparició.Aquesta vesprada hi havia 110 persones buscant els nens en la localitat de Godella i en altres pròximes. En qualsevol cas, Fulgencio havia posat l'accent aquesta vesprada en el fet que "la prioritat" era trobar els xiquets al més prompte possible i "trobar-los vius".La cerca tenia lloc pels voltants de l'habitatge, ja que els progenitors no disposen de vehicle. Els esforços se centraven en el fet que els progenitors llançaren "un poc de llum" per a poder trobar els dos menors.Una veïna de la família ha alertat la Policia Local aquest dijous al matí, vora les 8.30 hores, després de veure el pare córrer armat darrere de la mare, que anava seminua, segons han informat a Europa Press fonts coneixedores de la investigació.Fins al lloc, una zona on la família viu com a ocupa en un habitatge de Godella, s'ha desplaçat una patrulla de la Policia Local de Rocafort, que ha parlat amb el pare i ha localitzat restes de sang per la piscina. Amb posterioritat, cap a les 13.00h, la mare ha estat trobada oculta en un bidó pel servei cinològic de la Guàrdia Civil, amb esgarrapades "pròpies d'haver corregut, sense més".La Guàrdia Civil buscava des d'aquests moment els xiquets. També participaven en la localització membres de Protecció Civil, bombers de València i membres del Consorci i de la Policia, entre altres efectius. L'operatiu s'ha iniciat en rebre aquest dijous al matí almenys dues telefonades que alertaven que s'havien sentit crits a la casa on vivia aquesta parella en el terme municipal de Godella.En el moment d'arribar la patrulla a la casa, els agents han interrogat el pare, que es trobava "confós" i ha deixat entreveure que els xiquets podien estar dins de la piscina, on s'han localitzat les restes de sang. No obstant això, s'ha buidat l'aigua i no hi havia ningú a l'interior.Fulgencio ha assenyalat que es tractava d'"un xicotet rastre de sang esporàdic que pot ser d'un tall qualsevol", si bé ha remarcat que no correspondria a "una agressió greu i mortal i que la investigació descarta que pugui ser causat per un fet delictiu". També ha precisat que no s'ha trobat cap arma.Els serveis socials havien obert un expedient que podia comportar la retirada de la custòdia a causa de la desatenció cap als menors.El fill major no anava des de fa uns dies al centre de Rocafort en el qual estava escolaritzat. Des del col·legi es van posar en contacte amb la família, que va atribuir l'absència del menut a una qüestió laboral. El centre no va detectar cap circumstància fora de la normalitat.Els xiquets van ser vists per última vegada aquest dimecres per una amiga de la família que els va portar menjar.

