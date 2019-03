Manchester United - Barça, als quarts de final de la Champions

Juventus Cristiano Ronaldo, celebrant la victòria de la Juventus contra l'Atlètic de Madrid Foto: Juventus

Estadi: Juventus Stadium (Torí)

Entrenador: Massimiliano Allegri

Jugador estrella: Cristiano Ronaldo

Dificultat: Difícil



La Juventus arriba en un gran estat de forma després de remuntar un 2 a 0 contra pronòstic a l'Atlètic de Madrid. Liderats per Cristiano Ronaldo, que malgrat estar a les acaballes de la seva carrera conserva un instint letal de cara al gol, la Vecchia Signiora és un bloc sòlid, amb jugadors que combinen qualitat i experiència, i és una de les candidates a guanyar la Champions d'enguany.



Punts febles: Probablement la porteria. Infranquejable durant anys gràcies a Gianluiggi Buffon, un dels millors porters de la història, a dia d'avui, amb el polonès Wojciech Szczesny, és una de les línies més febles dels italians.



Estadi: Etihad Stadium (Manchester)

Entrenador: Pep Guardiola

Jugador estrella: Sergio Kun Agüero

Dificultat: Difícil



​L'etern candidat. De la mà de Pep Guardiola és, probablement, dels equips que fan millor futbol al món, però sempre han acabat caient als partits decisius de la gran competició continental. Amb jugadors joves, tècnics i d'una qualitat inqüestionable, que combinen el joc de possessió amb la verticalitat, els Citizens esperen aquest any convertir-se en el millor equip d'Europa.



Punts febles: ​La magnitud de la competició els ha passat factura més d'una temporada. Reis de la Premier, els falta encara fer el pas endavant per convertir-se en un equip guanyador a Europa. La poca experiència i la valentia ofensiva es poden convertir, també, en una debilitat.



Estadi: Anfield (Liverpool)

Entrenador: Jürgen Klopp

Jugador estrella: Mohamed Salah

Dificultat: Difícil



Els subcampions de la Champions són un dels rivals més en forma de la competició. El rapidíssim i letal trident atacant (porten 50 gols aquesta temporada), un domini total del contraatac, bona tècnica al mig del camp i una defensa de garanties, els anglesos liderats per l'excèntric Jurgen Klopp són ferms candidats a guanyar l'orelluda.



Punts febles: Malgrat el lideratge de Van Dijk, la defensa vermella és, en comparació amb l'atac i juntament amb la porteria, la línia més feble. Tot i així, els dubtes de principi de temporada s'han esvaït i Klopp ha aconseguit un equip sòlid.



Estadi: Old Trafford (Manchester)

Entrenador: Ole Gunnar Solskjaer

Jugador estrella: Paul Pogba

Dificultat: Mitjana



Un equip renovat i en un gran moment de forma. Lluny queda l'etapa de José Mourinho i amb Solskjaer els Diables vermells tornen a avançar en força per Europa. No són favorits però arriben a quarts després d'haver superat amb remuntada inclosa el totpoderós PSG d'un Neymar que va acabar perdent els papers.



Punts febles: Si bé amb Solskjaer aposten per un futbol més atractiu, l'equip es va fer a principi de temporada de la mà de Mourinho. Alguns mecanismes encara no estan del tot agafats i davant d'un equip intens i amb el control de la pilota poden tenir problemes.



Estadi: Wembley

Entrenador: Mauricio Pochettino

Jugador estrella: Harry Kane

Dificultat: Mitjana



Va passar amb facilitat a quarts contra el Borussia de Dortmund. A la Premier està lluny del lideratge, per darrere del City i el Liverpool, però a la Champions confia en anar superant eliminatòries de la mà del golejador Harry Kane i el migcampista (que probablement no continuarà l'any vinent al conjunt anglès) Christian Eriksen.



Punts febles: No arriba en el seu millor moment de forma, malgrat superar clarament el Dortmund a vuitens. És, a priori, un dels equips assequibles de la competició, inexpert en partits grans a Europa.



Estadi: Johan Cruyff Arena (Amsterdam)

Entrenador: Erik ten Hag

Jugador estrella: Frankie de Jong

Dificultat: Mitjana



L'equip revelació de la Champions. Arriben en el millor estat de forma de la temporada després de superar el Reial Madrid enlluernant Europa amb el seu futbol alegre, valent i ofensiu. Són joves, tenen qualitat, no tenen por. Ja ho han demostrat al Bernabéu. Cada ronda que passen a la competició continental és un premi a la seva aposta pel bon futbol.



Punts febles: Posició per posició, no són el millor equip de la competició. La seva valentia es pot transformar en inconsciència en determinats moments del partit, i la poca experiència de bona part dels seus jugadors a la competició els pot posar en un compromís a aquestes alçades del campionat.



Estadi: Estádio do Dragão

Entrenador: Sérgio Conceição

Jugador estrella: Iker Casillas

Dificultat: Fàcil



​Són a priori el rival més fàcil del bombo. Han arribat a quarts superant la Roma i no entren en les travesses per guanyar el campionat ni per passar de ronda. A dia d'avui, el seu projecte es basa en dos veterans ex del Reial Madrid: Iker Casillas i Pepe.



Punts febles: Són la ventafocs de la Champions i la resta de clubs esperen enfrontar-s'hi a quarts. Posició per posició, són inferiors a la resta malgrat que la lliga portuguesa són segons empatats a punts amb el Benfica.



Ha arribat l'hora de la veritat. Comença la fase decisiva de la Champions i el Barça ja té rival. Serà el Manchester United. Els blaugrana han esquivat els tres rivals més difícils -Juventus, City i Liverpool- i s'ha quedat amb un rival complicat però a priori assequible. La història del Barça i el Manchester United deixa un balanç de victòries i derrotes molt igualat: els blaugrana han guanyat quatre partits, n'han empatat quatre més i n'han perdut tres. Els dos precedents més recents, però, són positius per als de Valverde: les dues finals de Champions guanyades amb Pep Guardiola.Els partits d'anada es disputaran el 9 i el 10 d'abril, i els de tornada el 16 i 17 del mateix mes. L'anada es jugarà a Old Trafford mentre que la tornada es disputarà al Camp Nou. En un principi hi ha hagut dubtes sobre on s'havia de disputar cada partit. El sorteig ha definit que el primer fos a Barcelona, però això implicava que els dos equips de Manchester disputessin la tornada a la ciutat anglesa. Per evitar-ho, s'ha canviat d'ordre el partit del United.Els Diables Vermells són un equip renovat i en un gran moment de forma. Lluny queda l'etapa de José Mourinho i amb Solskjaer els de Manchester tornen a avançar amb força per Europa. No són favorits però arriben a quarts després d'haver superat amb remuntada inclosa el totpoderós PSG d'un Neymar que va acabar perdent els papers.Si bé amb Solskjaer aposten per un futbol més atractiu, l'equip es va fer a principi de temporada de la mà de Mourinho. Alguns mecanismes encara no estan del tot agafats i davant d'un equip intens i amb el control de la pilota poden tenir problemes.​Lukaku, Pogba i Rashford estan en ratxa. Els tres veuen porteria amb facilitat i són letals al contraatac. A la porteria, De Gea està en un bon estat de forma. Al mig del camp, la veterania de Mata dona consistència a l'equip.Aquest sorteig ha servit també per definir el camí fins al Wanda Metropolitano, on es disputarà la final. A la banda dreta hi ha el City - Tottenham i el Juventus - Ajax, mentre que a la banda esquerra hi ha el Barça - United i el Liverpool - Porto. Tal com ha quedat el quadre, si els blaugrana superen els anglesos disputarien l'anada de les semifinals a casa, i la tornada fora. Així mateix, el sorteig fa possible una final entre el Barça i el City de Guardiola, així com una duel entre Messi i la Juventus Cristiano.

