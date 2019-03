VÍDEO El cambrer més famós de TV3 reapareix per fer perdre els papers a Marchena

Ha tornat. El cambrer més famós del Polònia i, per extensió, de TV3 ha reaparegut amb un objectiu: fer perdre els papers al magistrat Manuel Marchena. I ho ha aconseguit. El gag del popular programa d'humor de la televisió catalana ha situat el jutge del Suprem a un bar, demanant un croissant de xocolata. El cambrer, sorprès pel client que té davant, li porta una magdalena amb dues banyes i comença el debat. És un croissant o no?Marchena, tranquil al principi, li intenta fer veure que el que li han portat no és un croissant i només se li assembla. El cambrer, pas a pas es va convertint en jutge i es comporta igual que el president de la sala segona del Suprem. No, no pot intentar convèncer el testimoni que es tracta d'un croissant de xocolata. "És imprescindible veure una foto d'un croissant real?". Marchena ha de recórrer fins i tot a dir que, "en altres bars", això que li han portat no seria mai un croissant de xocolata. El cambrer, implacable, segueix convençut, fins que Marchena esclata i marxa del bar.Tot plegat, una metàfora dels delictes de què s'acusa els presos polítics i les discussions que a cada sessió tenen els advocats amb el president del Tribunal. El gag ha estat molt aplaudit a la xarxa social i ja s'ha fet viral. El judici, el de veritat, es reprendrà dimarts a les 9.30 i continuaran les declaracions dels testimonis. Ahir dijous, el gran protagonista va ser el major dels Mossos Josep Lluís Trapero, que va descarregar en el Govern tota la responsabilitat de l'1-O i va revelar que els Mossos tenien un pla per detenir Puigdemont i els consellers si els ho demanava la justícia espanyola.

