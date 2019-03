Almenys 49 morts en un atac a trets en dues mesquites de Nova Zelanda

Un atac a trets a dues mesquites a Nova Zelanda ha provocat almenys 49 morts i una vintena de ferits, segons ha explicat primera ministra de Nova Zelanda, Jacinda Ardern, . Els fets s'han produït a les localitats de Christchurch i Al Noor.La Policia de Nova Zelanda ha detingut almenys quatre persones, tres homes i una dona, segons ha informat el cap de la Policia de Nova Zelanda, Mike Bush. "Tenim quatre persones sota custòdia. No podem assumir que no hi hagi altres que hagin fugit", ha assenyalat Bush. "Fins al moment no hem identificat les víctimes", ha asseverat.Els detinguts no tenen antecedents i no estan fitxats per la policia. En aquests moments estan sent interrogats.Bush també ha instat els ciutadans neozelandesos a no sortir de les seves cases i ha demanat que aquells que tinguessin pensat anar avui a una mesquita en qualsevol part del país "no vagin fins a nou avís".La primera ministra ha subratllat que "serà un dels dies més foscos de Nova Zelanda". A més, ha qualificat el tiroteig com "un acte extraordinari de violència sense precedents".Ardern ha assegurat que "la persona que ha comès aquest acte violent no té lloc aquí" i ha demanat als ciutadans que obeeixin a les ordres de les autoritats.El suposat atacant, un home identificat com Brenton Tarrant, de 28 anys i nascut a Austràlia, havia publicat prèviament en una pàgina web un manifest en el qual es descrivia a si mateix i explicava els motius racistes i xenòfobs de l'atac. "Solament sóc un home blanc comú, d'una família normal que ha decidit prendre una postura per assegurar el futur de la seva gent", afirma Tarrant en el manifest.El jove identificat com Tarrant ha retransmès en directe 17 minuts de l'atac des que ha arribat amb cotxe a la mesquita d'Al Noor. En el vídeo es pot observar que té un gran arsenal d'armes a l'interior del vehicle i bidons de gasolina. Una vegada dins de la mesquita ha començat a disparar de manera indiscriminada.A les imatges retransmeses en directe per l'atacant s'observa com surt de la mesquita per la porta principal i es dirigeix al carrer disparant a diverses persones a l'atzar fins a arribar al seu vehicle.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor