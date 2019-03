Pau Gasol, assessor estratègic i ambaixador global del Barça als Estats Units

Pau Gasol torna a unir-se al Barça, aquesta vegada des dels despatxos. El jugador català, actualment als Milwaukee Bucks de l’NBA, considerat el millor jugador espanyol de bàsquet de tots els temps, ha arribat a un acord amb el FC Barcelona per convertir-se en assessor estratègic, ambaixador global i partner del Club als Estats Units, segons informa el web del club. El president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, i Pau Gasol han presentat aquest dijous a l’hotel Four Seasons de la ciutat de Miami aquesta aliança, amb una durada de dos anys, que té com a objectiu treballar conjuntament per enfortir la marca Barça (esportivament i empresarialment) en aquest país, on el gran dels germans Gasol és un ídol després d’una trajectòria de gran èxit durant 18 anys a la Lliga professional nord-americana.El Barça, que es troba en un moment d’expansió i consolidació de la seva popularitat en un dels principals mercats estratègics com és el dels EUA, considera que Pau Gasol constitueix un aliat ideal per enfortir la marca del club i per ajudar a obrir noves oportunitats de negoci gràcies al seu prestigi, experiència i xarxa de contactes al país. Una part important d’aquest acord inclou la col·laboració entre la Fundació Barça i la Gasol Foundation per crear i executar programes que avancin en les missions d'ambdues entitats socials als Estats Units i arreu del món per ajudar els infants més vulnerables.Gràcies a aquest acord, Pau Gasol uneix la seva marca i imatge a la del Barça en el mercat dels Estats Units i posarà al servei del club els contactes i les relacions que el jugador ha establert al llarg de la seva trajectòria a l’NBA, on ha defensat les samarretes dels Memphis Grizzlies (2001-2008), Los Angeles Lakers (2008-2014), Chicago Bulls (2014-2016), San Antonio Spurs (2016-2019) i actualment dels Milwaukee Bucks des de principis de març del 2019.Gasol també exercirà d’assessor estratègic del club, treballant conjuntament amb l’oficina de Nova York que dirigeix Xavier O’Callaghan i amb l’equip directiu del club a Barcelona, utilitzant la seva experiència amb l’NBA per fer créixer la influència del Barça i atraure possibles socis empresarials a un dels mercats més grans del món. La seva vinculació amb el club també ajudarà a augmentar la base de fans que el Barça té als Estats Units i que ha crescut considerablement després de dos estius consecutius de gires de pretemporada amb el primer equip.El Barça vol que Gasol contribueixi a fer créixer la marca Barça al voltant dels cinc eixos del Pla Estratègic 2015-2021 com són l’excel·lència esportiva, l’impacte social, el patrimoni i l’Espai Barça, la marca i el posicionament global i la gestió i sostenibilitat econòmica.

