Colau retira el llaç groc de la façana de l'ajuntament

Ada Colau compleix amb les exigències de la Junta Electoral de Barcelona i retira el llaç groc de la façana de l'ajuntament. El consistori ho argumenta dient que "vol contribuir a generar un clima de debat electoral seré i constructiu que es doni en el terreny de la política i no en l’àmbit judicial". L'organisme havia ordenat aquest dijous a la tarda a l'alcaldessa que tragués el símbol després d'una denúncia presentada pel líder municipal del PP, Alberto Fernández Díaz.Colau ha sol·licitat aquesta mateixa tarda un informe al secretari general, que ha instat el govern municipal a retirar el llaç. L'alcaldessa, doncs, ha optat per fer-li cas i ha procedit de la mateixa manera que ho va fer en les passades eleccions del 21 de desembre.La Junta Electoral ordenava que es retirés "amb la major brevetat possible i, en tot cas, abans de 12 hores des de la notificació". D'aquesta manera, el tribunal electoral considera que els llaços grocs en edificis públics vulneren "de manera flagrant" la neutralitat de l'Ajuntament perquè exterioritzen la ideologia de determinats partits i persones que concorren a les eleccions.L'ordre arriba després que aquesta matinada un grup unionista hagi intentat despenjar el llaç groc que hi ha al balcó del consistori. S'han viscut moments de tensió amb la Guàrdia Urbana, que ha aconseguit recuperar el llaç abans que se l'emportessin. L'acció es pot veure en un vídeo que s'ha penjat a Twitter des del compte "Los de Artós", a favor de la unitat d'Espanya. Quan els interpel·len els agents de la Guàrdia Urbana, els autors repliquen que el llaç no pot estar allà perquè "ho ha ordenat un jutge", en referència a l'ordre de la Junta Electoral Central. Cinc persones han estat identificades per la Urbana i pels Mossos d'Esquadra. Al matí el govern municipal ha decidit tornar-lo el símbol.La petició de la Junta Electoral de Barcelona arriba l'endemà que el Govern s'hagi negat a retirar els llaços grocs dels edificis públics. Aquest matí, Quim Torra ha reiterat que es mantenen ferms en la decisió de no retirar-los: "En aquest país no volem viure amb por i no viurem amb por". En una visita al port de Tarragona, ha assegurat a la premsa que el Govern "no renunciarà mai al dret a la llibertat d'expressió, ni al dret de manifestació i a la protesta". "Entenem que mantenir els llaços grocs i les estelades és llibertat d'expressió", ha afegit.La Junta Electoral va reclamar dilluns al president de la Generalitat que els retirés en un termini de 48 hores en considerar que "són símbols partidistes utilitzats per formacions que concorren a les eleccions".

