Com són els possibles rivals del Barça a quarts de final de la Champions?

Els jugadors del Porto celebren el pas a quarts de final Foto: FC Porto

Estádio do DragãoSérgio ConceiçãoIker Casillas: Fàcil​Són a priori el rival més fàcil del bombo. Han arribat a quarts superant la Roma i no entren en les travesses per guanyar el campionat ni per passar de ronda. A dia d'avui, el seu projecte es basa en dos veterans ex del Reial Madrid: Iker Casillas i Pepe.Són la ventafocs de la Champions i la resta de clubs esperen enfrontar-s'hi a quarts. Posició per posició, són inferiors a la resta malgrat que la lliga portuguesa són segons empatats a punts amb el Benfica.Són un equip que sap jugar en bloc i compta amb els gols de Marega i Soares i la contundència a darrere de Pepe. Sota pals, Casillas encara és una garantia i tots els ulls estaran posats en el jove Militao, flamant fitxatge del Reial Madrid.