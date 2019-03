VÍDEO Un activista català caminarà fins al Parlament Europeu per denunciar el «judici polític» al procés

El proper 24 de Març de 2019 a les 12 hores, iniciaré una marxa a peu d'uns 35 dies, des de la Catalunya Nord (Cervera de la Marenda) fins Waterloo, per exigir a Europa que intervingui en el procés independentista Català.

L'activista de les Terres de l'Ebre Rai López farà una marxa a peu fins al Parlament Europeu "per denunciar el judici polític" al procés independentista català i "per exigir la implementació de la República Catalana" o la celebració d'un nou referèndum avalat per Europa. El 24 de març començarà el trajecte a Cervera de la Marenda, a la Catalunya Nord, i té previst fer recorreguts diaris d'uns trenta quilòmetres.Durant un mes, la ruta farà aturades per les principals ciutats del cor d'Europa, "prioritzant aquelles que han tingut una simbologia especial al llarg de la història catalana". El recorregut final que s'ha previst és de 1.200 quilòmetres. López anima altres persones a sumar-s'hi per demostrar "la unitat" de l'independentisme.En la planificació, López preveu arribar a París per Setmana Santa i, des d'allà, anar a la Casa de la República, a Waterloo, Bèlgica, on confia ser rebut pel president Carles Puigdemont i la resta de consellers exiliats. La darrera part del viatge es farà cap al Parlament Europeu, on preveu quedar-se "indefinidament" fins que es compleixin les demandes d'aquesta marxa reivindicativa, la implementació efectiva de la República Catalana i la validació del resultat del referèndum de l'1-O, la convocatòria d'un nou referèndum avalat per Europa, i la intervenció del Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg en el judici al procés.L'activista ebrenc fa una crida a acompanyar-lo en aquesta marxa a tothom qui ho vulgui, per trams o completa. Segons explica en un comunicat, algunes persones ja s'han sumat a la iniciativa.

