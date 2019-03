Els comuns suspenen la militància de Nuet i li exigeixen que deixi l'escó del Parlament

"L'espectacle mediàtic dels últims dies impulsat per ERC amb la negociació amb persones que van ser escollides democràticament per les llistes electorals de Catalunya en Comú és incompatible amb la nova manera de fer política que impulsa el nostre espai", afirma la direcció dels comuns

Resposta contundent de Catalunya en Comú als darrers moviments del líder d'EUiA, Joan Josep Nuet, per incorporar-se a la llista d'ERC per a les eleccions del 28-A: el suspenen "cautelarment" de militància i li exigeixen que deixi el seu escó del Parlament. En paral·lel, la direcció del partit emplaça el grup parlamentari a activar les mesures necessàries per expulsar-lo del grup parlamentari.Després que ERC hagi confirmat la coalició electoral amb Sobiranistes, acord pel qual Nuet serà el número quatre de la candidatura dels republicans, Catalunya en Comú considera que la seva situació és "incompatible" amb els Estatuts i el codi ètic del partit. Demanen, per aquest motiu, que renunciï a l'acte de diputat al Parlament -acció que ja estava obligat a fer per assumir la del Congrés-. "Ja no defensa l'ideari ni els principis fundacionals de Catalunya en Comú", sentencia el partit liderat per Ada Colau en un comunicat emès just després que ERC hagi fet pública la seva candidatura per a les eleccions espanyoles. A més de Nuet, l'alcaldable d'ERC a Barcelona, Ernest Maragall, està negociant que Elisenda Alamany, exportaveu dels comuns al Parlament, sigui la seva número dos a les eleccions municipals del 26 de maig i que, per tant, s'enfronti directament a les urnes a Ada Colau.Les negociacions dels republicans amb els dirigents crítics dels comuns han enutjat la formació de Colau perquè l'interpreten com un moviment per erosionar l'espai, motiu pel qual han exigit a ERC que deixi de negociar amb "trànsfugues". "L'espectacle mediàtic dels últims dies impulsat per ERC amb la negociació amb persones que van ser escollides democràticament per les llistes electorals de Catalunya en Comú és incompatible amb la nova manera de fer política que impulsa el nostre espai", assegura la cúpula de Catalunya en Comú en un comunicat.En aquests moments, Alamany conserva l'escó i és diputada no adscrita, mentre que Nuet es manté dins del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem. El consell nacional d'EUiA, partit que lidera, va aprovar ahir presentar-se amb els comuns al Congrés. En paral·lel, però, Nuet ho farà amb ERC i caldrà veure ara quina és la seva resposta després que la direcció li hagi ensenyat el camí de sortida.

