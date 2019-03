Les associacions veïnals de Barcelona exigeixen a l’Ajuntament un pla per retirar l'amiant de la ciutat

L’amiant a Barcelona va més enllà del metro. La protesta dels veïns del Mercat de l’Abaceria a Gràcia ha evidenciat que el rastre d’aquest material contaminant és present en molts altres punts, posant en risc la salut de les persones. En aquest context, la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) ha fet un pas endavant i exigeix a l’Ajuntament i a l’alcaldessa, Ada Colau, que elimini la presència d’amiant de la ciutat.La FAVB demana al consistori que apliqui la normativa europea en matèria d’amiant, reflectida en una directiva aprovada el 2015, que preveu l’erradicació total d’aquest material contaminant d’espais públics el 2028. Entre altres qüestions, la federació reclama disposar de tècnics qualificats que avaluïn la presència d’amiant a cada districte i l’elaboració d'un registre d’edificis susceptibles de tenir aquest material i el seu posterior cens. També exigeix que l’Ajuntament disposi d’un pla d’execució de retirada de l’amiant en tots els punts de la ciutat i la instal·lació de marcadors “creïbles” de contaminació ambiental a prop d’aquells edificis dels quals s’extregui amiant.Els veïns no només demanen al consistori que miri amb lupa els edificis i instal·lacions públiques, sinó també els immobles privats. Concretament, plantegen que a l’hora d’atorgar permisos d’obres es demani al propietari l’informe d’identificació i avaluació de l’amiant de la zona on es vol treballar com a requisit obligatori.

