VÍDEO El sol, més a prop de Girona que mai: la pista per saber qui inaugurarà l'Strenes 2019

L'Strenes comença amb el ja tradicional concert des del terrat. Foto: Strenes

Un incident amb el sol i les aus migratòries a Girona. Aquesta és la pista que ha llançat l' Strenes aquest divendres sobre qui serà l'artista o el grup que inaugurarà el festival gironí, que començarà el proper 30 de març.En un gag protagonitzat per la periodista Maria Xinxó i els actors Sergi Cervera i Xavier Nicaise, es presenta un informatiu d'última hora que explica aquest estrany i atípic fenomen. En el vídeo hi ha els ingredients necessaris per esbrinar -o, almenys, intentar-ho- qui actuarà al terrat de l'Oficina de Turisme del Pont de Pedra de Girona.El nou nom se sumarà al de Sopa de Cabra, Love of Lesbian, Txarango i Els Catarres –que finalment va cancel·lar el seu concert per l'empresonament dels líders independentistes– en la selecta llista de bandes que han inaugurat l'Strenes, un festival que guanya adeptes any rere any i que s'ha convertit en un esdeveniment de referència per a la indústria musical del país.

