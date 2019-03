Metges de Catalunya amenaça amb noves mobilitzacions a la sanitat primària

Possibles noves mobilitzacions per part del sindicat Metges de Catalunya (MC). A través d'un comunicat i com ha pogut confirmar, el sindicat ha lamentat que el 65% dels centres d'atenció primària (CAP) de l'Institut Català de la Salut (ICS) no estiguin assignant 12 minuts per pacient en les agendes assistencials i el 80% dels metges estan atenent més de 30 visites diàries, i un 28% sobrepassa les 35 consultes, tot i l'acord signat al novembre per desconvocar la vaga del sector.Aquesta sobrecàrrega de treball obliga el 62% del personal facultatiu a dedicar més de dos terços de la seva jornada a l’activitat assistencial, incomplint així els termes del pacte que reserva un terç de l’horari laboral a formació continuada. A través d'una enquesta interna, el 78% dels facultatius estan d'acord en emprendre de nou les mobilitzacions si continuen els incompliments. Segons fonts de MC consultades per aquest diari, "si hi ha centres en els quals sí que s'estan aplicant les mesures vol dir que es pot fer amb la totalitat d'ells, no? Això demostra que l'ICS està, de moment, incomplint amb l'acord".El sindicat exigeix a l’empresa el desplegament "immediat i a tot el territori" de les accions encaminades a millorar les condicions laborals i professionals dels més de 5.700 facultatius que exerceixen en el primer nivell assistencial. Segons fonts consultades, el sindicat no descarta "sortir al carrer, als centres o convocar vaga".Tres mesos després de signar l’acord, l’enquesta també evidencia que el 63% dels equips d’atenció primària (EAP) no ha incorporat cap dels 309 facultatius de medicina de família (xifra actualitzada segons la darrera versió de l’estudi de càrregues de treball) que l’ICS havia de contractar per disminuir la pressió assistencial i, en el cas dels centres que sí que ho han fet, el 60% només ha contractat un únic professional més.A banda d’això, tan sols el 9% dels professionals amb jornada reduïda ha vist escurçada proporcionalment la seva agenda de visites, tal com fixa el pacte. En un comunicat, MC diu que tampoc s’està complint el compromís de l’empresa d’elaborar un estudi de dimensionament i càrregues de treball per a l’adequació de les plantilles pediàtriques que, segons l’acord, s’hauria d’haver presentat com a molt tard el 31 de gener passat.Per a MC, l’aplicació de la nova agenda assistencial, amb 12 minuts per pacient i 20 minuts per a les visites pediàtriques del Protocol d’Activitats Preventives, és "ínfima" i, en aquest sentit, denuncia que no s’està compensant els pediatres que assumeixen un increment de pacients o que cobreixen les absències d’altres professionals.Per tot això, el 78% dels facultatius d’atenció primària enquestats aposta per reprendre les mobilitzacions, si se segueixen incomplint els termes de l’acord que va posar fi a quatre jornades de vaga, amb un seguiment mitjà del 76%. Malgrat això, des del sindicat esperaran resposta per part de l'ICS abans de prendre una decisió sobre aquestes mobilitzacions, "la petició de reunió està feta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor