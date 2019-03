El parlament britànic aprova demanar a la UE una pròrroga per al Brexit

El parlament britànic ha aprovat aquest dijous, per 412 vots a favor i 202 en contra, encarregar a la primera ministra, Theresa May, que demani a la UE un ajornament de la data límit prevista per a la sortida del Regne Unit del club europeu, que està fixada per al proper dia 29.La votació ha arribat com a conseqüència de la del dia anterior, on la cambra va descartar -tot i que només per 4 vots- una sortida automàtica i sense acord el dia 29. Prèviament, dimarts, la mateixa cambra havia rebutjat -àmpliament- el darrer pla de May per proposar a Brussel·les una sortida pactada.A la vegada, el parlament britànic ha rebutjat, també aquest dijous, una altra moció que proposava igualment endarrerir la sortida de la UE, però per donar temps a organitzar un segon referèndum sobre el Brexit. La proposta ha estat derrotada per 334 vots a favor i només 85 en contra.

