Poble Lliure, Som Alternativa i Pirates tanquen un acord per presentar-se junts el 28-A

L'acord s'ha forjat en temps rècord. En bona part perquè el calendari ho exigia: aquest divendres acaba el termini per registrar les coalicions. I serà precisament en la data límit que Poble Lliure -que fins ara donava suport a les candidatures de la CUP-, Som Alternativa -moviment impulsat per l'exlíder de Podem Albano Dante Fachin- i Pirates de Catalunya presentaran la seva candidatura a les eleccions espanyoles. Ho faran en una roda de premsa, a les 11h, al Ciemen.Els últims en fer públic el suport a l'aliança ha estat Pirates, que va sotmetre l'acord a una consulta interna i aquest mateix dijous ha anunciat que la majoria dels seus membres hi donen suport i que l'objectiu és defensar el mandat de l'1 d'octubre al Congrés dels diputats. El principi d'acord, en tot cas, ja el va avançar dimecres la portaveu de Poble Lliure Mireia Caldés en una entrevista al Més324.Aquesta organització espera també que la decisió d'impulsar aquesta candidatura no fracturi la CUP. En un primer moment, Poble Lliure va intentar que aquesta organització fos qui es presentés a les eleccions espanyoles, però, en no aconseguir-ho , va aprovar anar-hi de forma autònoma, amb altres aliats . Poc després de fer pública la decisió, però, la CUP va respondre tot advertint que aquesta afecta directament "al marc de relacions" establert fins ara i pot tenir conseqüències.

