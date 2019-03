Tots els assenyalats per la declaració del major dels Mossos al Suprem

"Això anava més enllà del referèndum", assegura Trapero per justificar que Carme Forcadell anés a una reunió amb la cúpula del Govern i dels Mossos abans de l'1-O

El major ha situat Pérez de los Cobos com un comandament de "tipus polític" i ha subratllat que no venia del "món operatiu"

La declaració de Josep Lluís Trapero ha cobert tots els angles dels fets de la tardor del 2017, sempre segons la seva perspectiva. La cúpula de l'independentisme, el coronel Diego Pérez de los Cobos i la secretària judicial que va entrar a la conselleria d'Economia el 20-S han estat els assenyalats per les paraules de Trapero, que ha volgut traçar un relat precís -anotacions incloses- de com va viure el referèndum.L'expresident de la Generalitat ha aparegut en el discurs del major per dues raons: per les reunions mantingudes en els dies previs a l'1-O i pel pla -revelat per primera vegada en públic- que hi havia organitzat per detenir tot l'executiu català en cas que la justícia així ho hagués ordenat davant la declaració de la independència. Segons Trapero, Puigdemont va escoltar en una reunió a Palau com els comandaments dels Mossos -ell inclòs- "no acompanyaven" el projecte independentista. "No us equivoqueu amb nosaltres", els van dir els comissaris, molestos per declaracions públiques del Govern.L'avís de Trapero a Puigdemont va ser diàfan: l'1-O hi haurà dos milions de ciutadans mobilitzats i 12.000 policies al carrer, de manera que es podien produir "desordres públics greus". El major el va alertar que farien complir la legalitat, i l'expresident va respondre-li que havien de fer el que creguessin convenient. L'excap dels Mossos no ha arribat a dir que van recomanar la desconvocatòria del referèndum, però altres comandaments -com ara Manuel Castellví, present a la reunió citada- ja ho van testificar al Suprem. El cos policial, per tant, descarrega tota responsabilitat en el Govern L'exconseller d'Interior va assumir el càrrec a mitjans de juliol del 2017, i des del primer moment va enviar el missatge públic segons el qual els Mossos garantirien la celebració de l'1-O. Marcava així distàncies amb Jordi Jané, el seu predecessor, disconforme amb la votació i el paper atribuït a la policia catalana. Les paraules de Forn, processat per rebel·lió, van ser objecte de "crítica, censura i incomoditat", segons Trapero. En concret, van convertir-se en una "irresponsabilitat" , segons Trapero.L'exconseller, en aquest sentit, va "confondre" els catalans sobre quin havia de ser el paper dels Mossos en el referèndum . Trapero interlocutava directament amb Forn en els dies previes a la votació, i va ser amb qui va parlar per organitzar la reunió a Palau en la qual van esclatar les tensions i es va constatar la distància entre el Govern i els Mossos. El dirigent de Junts per Catalunya (JxCat) ha evitat, en ocasions, el contacte visual amb l'excap dels Mossos mentre declarava al costat de la seva advocada, Olga Tubau.En una de les trucades mantingudes amb Forn, Trapero va demanar que la reunió amb comissaris i dirigents del Govern -entre els quals l'exvicepresident Oriol Junqueras- hi hagués també la presidenta del Parlament. Per què? "Això anava més enllà del referèndum", ha destacat Trapero. Es referia no només als plens de desconnexió dels dies 6 i 7 de setembre del 2017 -que provoquen el distanciament amb el cos-, sinó també hipotètics moviments futurs, com ara la declaració d'independència Trapero va ser nomenat major per Ramon Espadaler, conseller d'Interior entre el 2013 i el 2015, i Jané el va mantenir com a cap dels Mossos. En una conversa privada revelada aquest dijous al Suprem, l'exdirigent policial ha assenyalat que l'exconseller estava "incòmode" amb la "deriva política" del Govern, i s'hi ha sentit identificat . En els mateixos termes s'ha expressat sobre Albert Batlle, exdirector dels Mossos que va plegar quan va arribar Forn a la conselleria. Batlle ha fitxat ara per Units per Avançar, la formació que lidera Espadaler, ara diputat adscrit al grup del PSC al Parlament.La incomoditat de Trapero amb el nomenament del coronel de la Guàrdia Civil com a coordinador de totes les forces i cossos de seguretat pels voltants de l'1-O va ser manifesta, i així ha quedat clar durant la declaració. El major ha situat Pérez de los Cobos com un comandament de "tipus polític" i ha subratllat que no venia del "món operatiu" . La mala relació era tan evident que, en algun moment, Trapero ha admès que no es va comportar de manera "adequada" en algunes reunions. El comissari Ferran López, de l'estricta confiança de l'excap dels Mossos, va representar el cos en la majoria de trobades d'aquells dies decisius de la tardor del 2017.La secretària judicial del 20-S va descriure al Suprem un ambient "tumultuari" que, segons ella, li va impedir sortir de l'edifici. Trapero ha assenyalat que el cordó policial per evacuar-la era "segur" i que la sortida pel terrat només es va plantejar com a "alternativa" parlant directament amb ella. El major, a banda, ha destacat que l'esperit de Jordi Sànchez -amb qui va parlar en repetides ocasions durant la jornada- va ser col·laboratiu i ha emmarcat en la normalitat el cordó fet pels voluntaris.

