Barcelona deixarà fora 50.000 vehicles a partir del 2020

Avís de contaminació atmosfèrica en un panell informatiu de plaça Urquinaona. Foto: Adrià Costa

Un cotxe amb una etiqueta ambiental aparcat a Barcelona Foto: Adrià Costa

Barcelona fa un pas més contra la pol·lució. La Taula contra la Contaminació de l’Aire, amb la participació de l’Ajuntament, la Generalitat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i diferents entitats, que s’ha reunit aquest dijous, ha posat en marxa un grup de seguiment de la redacció de l’ordenança que establirà la Zona de Baixes Emissions (ZBE) permanent, prevista per a l’1 de gener del 2020. La introducció d’aquesta mesura suposaria deixar 50.000 vehicles sense tenir accés a la ciutat, un 7% del total que hi circulen.La ZBE està inclosa al Programa de mesures contra la contaminació atmosfèrica de la capital catalana i és una de les iniciatives clau per complir amb les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que fixa com a objectiu la reducció de la contaminació un 30%.Amb aquesta mesura, segons ha explicat la tinent d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, "només reduïm el 15%, però ja és un pas endavant de cara al 2024, quan esperem arribar a limitar l’accés a 125.000 vehicles". Sanz ha afegit que aquesta reducció parteix d'un "treball prolongat en el temps, que des del 2016 ha començat amb més carrils bici, la unió del tramvia o més inversió al metro".La ZBE permanent que es contempla té una superfície de 95 km², que inclou Barcelona i àmbits dels municipis circumdants de Sant Adrià de Besòs, L’Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat, ha informat Sanz. Fins al moment, la Zona de Baixes Emissions només s’aplicava en els moments d’alts pics de contaminació per diòxid de nitrogen.“Amb la implantació de la ZBE permanent, Barcelona s’incorpora a les més de 300 ciutats europees que tenen mesures similars”, ha informat la regidora, citant com a exemples Berlín, Londres i Brussel·les.Sanz ha sentenciat que “tenim un problema de salut que reclama un compromís per part de totes les administracions”. Segons diversos estudis, com ha dit la Comissionada de Salut, Gemma Tarafa, a Barcelona s’han detectat en el darrer any 350 morts prematures a causa de la contaminació, i 200.000 menors de 14 anys tenen problemes de desenvolupament cognitius derivats de la pol·lució”.La posada en marxa de la ZBE suposarà una reducció en la contaminació de l’aire que respiren els barcelonins del 15%, en funció del contaminant, a les zones amb més trànsit. Això es tradueix en unes millores immediates sobre la salut de les persones que, de cara al 2024, el govern municipal estima que encara seran més.“Per tirar endavant unes ciutats sostenibles i sanes cal una implicació de tothom, que l’Estat deixi de subvencionar els cotxes dièsel i que inverteixi més en Rodalies, i que la Generalitat també vetlli per renovar transports i tirar endavant mesures. “L’Estat ha exercit deixadesa, va desenvolupar amb el PP la llei de reforma elèctrica que anava en contra de les energies renovables”, ha dit la tinenta.Segons Tarafa, la contaminació és “un problema de primer ordre, el més important de Barcelona”. En aquesta línia, Sanz ha destacat que la ciutat està preparada per la implantació de la ZBE gràcies a “l’enfortiment paral·lel de mobilitat alternativa que s’ha fet al llarg d’aquest mandat”, el que ha destacat com una prioritat des del primer dia de la legislatura.Prèviament a l’arrencada del procés de la ZBE permanent, les administracions i entitats van tramitar la proposta en el comitè director de democràcia activa, van elaborar i aprovar el decret i la convocatòria, i aquest dijous s’ha presentat a la Taula contra la Contaminació de l’Aire.Fins al juny/juliol, es constituirà la comissió de seguiment del procés i s’obrirà l’apartat específic sobre el procés participatiu a través d’internet, que s’allargarà fins al setembre del 2019. Això és així perquè aquesta ordenança segueix el Reglament Municipal de Participació Ciutadana, que estableix obrir un debat participatiu (informar, recollir propostes dels agents implicats, obrir el procés participatiu per incorporar veure i incardinar-se).A l’octubre tindrà lloc l’aprovació inicial de la nova ordenança que perfilarà com serà aquesta ZBE i es tramitarà. D’aquesta manera, de cara a l’1 de gener del 2020, la ZBE permanent podrà entrar en vigor. Segons l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, les eleccions municipals i els resultats “no posen en perill la ZBE perquè és un treball que ja fa temps que s’impulsa i compta amb el suport majoritari dels partits”.La ZBE, segons la proposta inicial que haurà de perfilar-se des d’ara fins al setembre, funcionarà en horari laboral de dilluns a divendres, de les 7 del matí a les 20 hores. Afectarà els vehicles més contaminants (tots els transports que no disposin del distintiu ambiental B, C, ECO o Zero Emissions) i es posaran excepcions i autoritzacions puntuals. La circulació serà lliure només les nits, els caps de setmana i els festius. S’implementarà l’1 de gener del 2020.Quedaran exempts de les limitacions els vehicles de persones de mobilitat reduïda, també els serveis bàsics (bombers, serveis funeraris, policia i cossos de seguretat de l’estat). A més, s’establiran autoritzacions puntuals per diverses tipologies de vehicles, com els vehicles de transport especial, grues i firaries.Sempre tenint en compte l’impacte ambiental, al llarg del procés participatiu es debatran diversos aspectes. Un d’ells és la flexibilització de la restricció: s’establirà un nombre limitat de dies a l’any (que es determinarà en el procés d’aprovació) on es permetrà la circulació de vehicles sense etiqueta per a usos puntuals. Es discutirà la possible inclusió de les tardes dels divendres com a període de restricció (anirà lligada al nombre de permisos), i es valorarà la introducció progressiva pels vehicles professionals (és el cas dels lampistes, repartidors... que ara no poden circular sense etiqueta i s’ha de resoldre si ho han de tornar a fer de forma progressiva).

