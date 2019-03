El jurat de les Falles estarà integrat únicament per homes

La Federació de #Falles d'Especial m'ha comunicat que no accepta la meua petició. No rectificaran i un any més - i ja van... - ni una sola dona formarà part dels 9 integrants del seu jurat. Una molt mala notícia sobretot per als qui defensem que les Falles NO són masclistes — Pere Fuset (@perefuset) 14 de març de 2019

El jurat d'aquest any de la Secció Especial de les falles el formaran nou homes. El president de la Federació de Falles d'Especial, Santiago Ballester, ha declinat aquest dijous donar-ne més explicacions, després de la polèmica generada a les xarxes per la nul·la presència de dones entre els jutges. Segons Ballester, que els nou membres siguin homes simplement és fruit de l'atzar.La inexistent paritat del jurat va fer que aquest dimecres passat el regidor de Cultura Festiva de l'Ajuntament de València, Pere Fuset, es lamentés sobre la situació, qüestionant-la. Davant la negativa d'avui per part de la Federació a rectificar, Fuset ha reiterat la seva decepció a través del seu compte de Twitter:Fuset no ha estat l'únic polític que s'hi ha pronunciat. Maria Oliver, portaveu i candidata de Podem a l'alcaldia de València, també ha mostrat el seu rebuig als fets en una entrevista aquest matí a la televisió pública valenciana: "Les Falles han de reflexionar perquè les seues estructures siguen paritàries"

