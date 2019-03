VÍDEO El tràiler en català del nou anime «Vull menjar-me el teu pàncrees»

Què faries amb el que et queda de vida si et diagnostiquen un càncer terminal? Aquesta és la premissa de Vull menjar-me el teu pàncrees, el nou anime en català que s'estrenarà el pròxim 12 d'abril a totes les sales de cinema, i que adapta una novel·la japonesa de gran èxit al país nipó. Aus exposem en primícia el tràiler en català de la pel·lículaUn estudiant de secundària, en Yo, descobreix el diari d'una companya de classe amb un secret: és mor d'una malaltia terminal diagnosticada al pàncrees. Yo és una persona molt cínica i no té cap interès per res, però llegint el diari de la noia, que té intenció d'exprimir al màxim el temps que li queda de vida, començarà a canviar molt la seva actitud.Vull menjar-me el teu pàncrees és un anime dramàtic, intens i emotiu. Selecta Vision, experta a distribuir i produir pel·lícules i sèries del gènere amb una immensa qualitat, segueix en la mateixa línia amb un film acuradament ben fet, amb animacions d'alt nivell i una història que provocarà més d'una llàgrima.

