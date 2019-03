De l'ex-Unió al comunista: ERC aprova una llista per al 28-A que va més enllà de les seves sigles

El trencaclosques no ha estat senzill, però ERC ha acabat ja d'encaixar totes les peces. El consell nacional del partit ha ratificat les llistes per a les eleccions espanyoles del 28 d'abril, una candidatura encapçalada per Oriol Junqueras que es presentarà en coalició amb Sobiranistes -partit impulsat per dirigents crítics dels comuns, tal i com va avançar NacióDigital. Des d'un principi, els republicans han confeccionat l'equip sota la premissa de superar les pròpies sigles i de seguir sent "la porta d'entrada de nous independentistes" . Això explica que, més enllà de dirigents orgànics, incorpori noms procedents d'altres tradicions: com ara Joan Josep Nuet, líder d'EUiA i únic no independentista processat en la causa de l'1-O, que ocuparà el quart lloc de la llista per Barcelona, i Joan Capdevila, exdirigent d'Unió, que repeteix però aquesta vegada en el vuitè lloc. La candidatura incorpora també quadres joves emergents.El procés de disseny de la llista dels republicans ha estat farcit de contratemps i canvis constants. Per les peces internes per una banda, i per la negociació en paral·lel amb els dirigents crítics dels comuns -Nuet i Elisenda Alamany- per l'altra. Fa una setmana, el partit ja va donar un cop d'efecte anunciant que Oriol Junqueras seria el cap de llista quan semblava que ho seria Gabriel Rufián, l'únic que s'havia postulat fins aquell moment.Inicialment es va contemplar que Marta Rovira, exiliada a Ginebra, fos la número dos però, aconsellada pel seu advocat, va declinar, motiu pel qual es va recórrer a la solució d'emergència, que ha estat sacrificar la llista cremallera en els primers llocs i situar Rufián de dos seguit de Carolina Telechea, que va entrar de diputada al Congrés quan Ester Capella va ser nomenada consellera de Justícia. Denunciar la repressió és un dels grans objectius de la candidatura, motiu pel qual, a més de Junqueras, Raül Romeva és el cap de cartell al Senat.Els llocs de sortida de la llista per Barcelona al Congrés els completen perfils emergents joves del partit i incorporacions de dirigents provinents d'altres partits. Així doncs, finalment Nuet és el quart de la candidatura fruit d'un pacte d'ERC amb Sobiranistes, amb qui es presentaran als comicis en format de coalició i per a qui reserven també el lloc número deu de la llista. El líder d'EUiA s'asseurà a la bancada dels republicans malgrat que ahir el seu partit va aprovar concórrer de nou amb En Comú Podem a les eleccions espanyoles , fet que ha aixecat polseguera dins dels comuns. Per la seva banda, Alamany negocia amb Ernest Maragall ser la número dos a Barcelona als comicis municipals, com va avançar aquest diari.El cinquè lloc s'ha reservat per la jurista i activista d'origen brasiler Maria Dantas, mentre que el sisè és per a Gerard Gómez del Moral -que té 29 anys i que ha estat forjat a les joventuts- que canviarà l'escó del Parlament pel del Congrés. Darrere d'ell, una altra jove emergent, Marta Rosique, que amb 23 anys és portaveu d'Universitats per la República i membre del Jovent Republicà. En vuitè lloc, l'ex-Unió Capdevila, que ja estat diputat d'ERC aquesta legislatura.La llista per Girona l'encapçalarà la professora i germana de Dolors Bassa, Montse Bassa. Repeteixen els caps de llista per Tarragona i Lleida, Jordi Salvador i Xavier Eritja.Com també ha fet Junts per Catalunya situant presos i exiliats a les seves candidatures, un dels objectius dels republicans és instal·lar al bell mig de la legislatura espanyola l'excepcionalitat política catalana i la distorsió que implica en qualsevol negociació la judicialització d'un conflicte d'arrel política. Segons va explicar la portaveu, Marta Vilalta, no aniran al Congrés, però, amb voluntat de "bloquejar".Els republicans consideren que l'independentisme "'s'hi juga molt" en aquests comicis. A més de definir quin pes tindrà l'independentisme al Congrés dels Diputats, també seran claus per mesurar les forces amb Junts per Catalunya, amb qui els republicans ja fa temps que es diputa l'hegemonia del moviment. Qui guanyi les eleccions espanyoles partirà amb avantatge de cara a les eleccions municipals i europees del maig. ERC és conscient, però, que en aquest cas el PSC està en ascens i aspira, com ells, a poder guanyar les eleccions a Catalunya.Trobar la fórmula perquè la figura de Junqueras com a cap de llista tingui pes en la campanya serà un dels reptes que ja els va resultar difícil de superar a les eleccions del 21 de desembre, quan finalment van quedar en tercer lloc per darrere de Junts per Catalunya.

