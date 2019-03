Alejandro Fernández proclama que «la nació cultural és incompatible amb la democràcia»

El PP català, amb les enquestes en contra, busca vots entre el teixit associatiu unionista, on competeix durament amb Ciutadans i Vox, i també amb sectors del PSC. Per això, avui el president del partit a Catalunya, Alejandro Fernández, ha convocat les entitats "constitucionalistes" en un acte a la sala Mirador del CCCB. Fernández ha parlat sobre la pregunta "És possible un govern consitucionalista a Catalunya?". Ha estat presentat pel candidat a l'Ajuntament de Barcelona, Josep Bou.Alejandro Fernández ha respost a la pregunta que donava títol a la conferència afirmant que "sí que és possible un govern constitucionalista", però ha assenyalat les mancances per assolir la unitat entre les forces unionistes. Ha advertit contra els intents d'apaivagar i "seduir" l'independentisme i ha etzibat contra els intents d'alguns constitucionalistes, especialment de l'àmbit socialista, d'emprar conceptes com "nació cultural". Pel líder dels populars catalans, "el concepte de nació cultural és incompatible amb la democràcia". Segons ell, "la nació no emana de la llengua sinó de la ciutadania".Fernández ha assegurat que la Generalitat està "podrida d'odi" i ha enunciat algunes de les mesures que s'haurien d'emprendre per revertir la situació a Catalunya i aconseguir una "refundació democràtica de la Generalitat": l'aplicació de la llei de seguretat nacional per intervenir els Mossos, el control total de les finances de Catalunya i la clausura de les delegacions a l'exterior."El separatisme continua en mode cop d'estat", ha assegurat Fernández, per qui el sobiranisme només fa veure que vol negociar. Ha acusat el Programa Catalunya 2000 de l'expresident Pujol de ser el bressol del procés i ha titllat Quim Torra i Carles Puigdemont de ser "els primers presidents de la CUP", encara que no en tinguin el carnet.Ha fet una autocrítica, admetent que el PP ha comès "errors" i "ha de millorar". Ha criticat Ciutadans per "supeditar" l'estratègia a Catalunya a la política espanyola. "S'ha de donar la batalla aquí", ha dit en referència clara a la marxa d'Inés Arrimadas al Congrés. Ha definit el constitucionalisme del PSC com a "maleable i líquid". Ha reclamat, enfront això, que "no hi ha diàleg possible entre el constitucionalisme i el totalitarisme". "Primer s'ha de restablir la democràcia i després dialogar i reconciliar-se".Han enviat representants a l'acte les entitats D'Espanya i Catalans, Impulso Ciudadano, Associació Somos Tabarnia, Societat Civil Catalana, Associació de Víctimes del Terrorisme, Empresaris de Catalunya, Asociación por la Tolerancia,

