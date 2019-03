VÍDEO El fiscal intenta driblar Marchena i li surt el tret per la culata

El fiscal Javier Zaragoza ha hagut de resignar-se i donar per acabat el seu interrogatori a Josep Lluís Trapero sense haver pogut preguntar per una qüestió cabdal: les seves reunions amb el Govern prèvies a la celebració de l'1-O. Manuel Marchena no ha permès a la Fiscalia que formulessin preguntes sobre qüestions no tractades abans per Vox , segons marca l'article 708 de la Llei d'enjudiciament criminal. Malgrat això, just abans d'acabar el seu torn, el representant del ministeri públic ha tornat a intentar driblar el president del tribunal, sense èxit.Javier Zaragoza ha preguntat a Trapero sobre la Junta de Seguretat que es va celebrar el 28 de setembre al Palau de Pedralbes. Després d'uns moments de dubte i d'intercanvi de mirades -i algun somriure i gest d'estupefacció- entre les acusacions, les defenses i també l'advocada del major dels Mossos, Olga Tubau, Marchena ha etzibat: "tornem a estar en el mateix punt, no intenti eludir el que ja li ha dit el tribunal amb tota la claredat i fermesa, per favor".Malgrat el toc d'atenció, el fiscal ha tornat a fer menció a les "reunions que van tenir, sí es que en van tenir amb el senyor Puigdemont". En aquesta ocasió, el president del tribunal ha intervingut encara de forma encara més fulminant i ha donat per acabat l'interrogatori, després de deixar palès que la pregunta era "manifestament impertinent".

