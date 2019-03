Cent anys del míting de les Arenes

Centre Comercial Arenas Foto: Martí Juanola

Si les autoritats incomplien la seva paraula, s'havia de tornar a la vaga, perquè del contrari seria covardia, deia Salvador Seguí

Alguns historiadors consideren que la força demostrada per la vaga de la Canadenca va ser clau perquè certs sectors comencessin a confraternitzar amb la dreta militarista espanyola

(ara cinema Bosque) amb els vaguistes de cara a valorar les negociacions que havien tingut amb la patronal i veure si ja havien de tornar al treball. Va ser del tot impossible. Hi havia més gent al carrer que a la sala on s'havia de fer l'assemblea i van decidir que necessitaven un espai molt més gran.es va celebrar finalment una gegantina assemblea a l'aleshores plaça de toros de Les Arenes d'on n'havia de sortir la decisió d'acceptar o no les condicions proposades per la patronal per acabar amb un conflicte que ja feia 44 dies que durava.d'unes 20.000 persones entre les quals, tot just davant dels oradors, hi havia els fins aleshores presos que acabaven de ser alliberats.d'una mensualitat i l'alliberament de tots els presoners encara pendents de judici. Només 5 presoners, que estaven sota legislació militar seguien a la presó, amb el compromís exprés de les autoritats d'alliberar-los breument.i el comitè havia garantit en les negociacions que si l'assemblea ho corroborava, en complir-se les condicions acordades la gent tornaria als seus llocs de treball.Aquest era el dilema que es van plantejar en el moment i per aquest motiu precisament s'havia accedit a alliberar un dels principals estrategues del moviment vaguístic: Salvador Seguí, conegut popularment com "el noi del sucre".havien aconseguit tot això, però que si en un plaç de temps no s'havien alliberat tots els presos, tornarien a la mobilització. Els desitjos dels obrers no tenien cap altra finalitat que la justícia segons ell i era necessari que tornessin tots a la feina tal com havien promès.Miranda va dir que el comitè no era ningú per imposar-se a la voluntat sobirana dels obrers tan clara i unànimement manifestada en aquella negativa i que per tant, la llibertat dels presos de Montjuïc seria immediata o el conflicte seguiria.Va dir que la voluntat comuna era la de lluitar per tots els presos, els que es trobaven sota legislació civil però també els de la militar però que s'havia d'acceptar certes coses, no deixant-se portar per sentimentalismes que podien posar en entredit la serietat de les organitzacions obreres.Però una de les clàusules pactades era donar temps a les autoritats per desmobilitzar i reintegrar els obrers a la feina. Si les autoritats incomplien la seva paraula, s'havia de tornar a la vaga, perquè del contrari seria covardia. Es va tornar a sentir una negativa ensordidora a tota la plaça de toros i Seguí va insistir en la seva línia.l'orador va parlar clar dient que l'única opció era acceptar les condicions del pacte al qual s'havia arribat o bé estar disposats a "sortir d'aquí i anar a prendre Montjuïc directament per fer la revolució seriosament. I si no fem la revolució, no podem continuar la vaga perquè l'hem perdut"."Prometeu demà anar tots anar a treballar?" Es va sentir un "Sííí!" Unànime... Un dels presents era el qui més tard seria president de la Generalitat Josep Tarradellas, que hi era com a vaguista membre del CADCI ja que era depenent de comerç. Posteriorment va dir descriure aquell moment així:el seu sindicalisme valent i madur, varen entusiasmar tothom. I la vaga es va acabar. Quina lliçó tan gran foren per a mi aquella vaga i aquell míting".l'Estat, sent el primer lloc del món en aprovar la tan antiga reivindicació. Però el Govern no va complir la seva paraula i es va tornar a una vaga, en aquest cas amb un seguiment intermitent i desigual que no va acabar gaire bé.sobretot de la Lliga, comencessin a confraternitzar amb la dreta militarista espanyola i facilitessin i aplaudissin l'arribada de la dictadura de Primo de Rivera, el mateix que va acabar amb la Mancomunitat.

