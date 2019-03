El tabac d'embolicar és tan perjudicial com l'empaquetat, segons un estudi català

El tabac d'enrotllar és tan perjudicial com el convencional, segons un estudi liderat per la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) i publicat a la revista Environmental Research. El treball s'ha centrat en l'estudi de les nitrosamines específiques del tabac, carcinògens més prevalents en el tabac, a la saliva d'adults majors de 16 anys residents a Barcelona.Algunes d'aquestes nitrosamines, com la NNAL, NNK i la NNN, estan vinculades directament amb el càncer oral, d'esòfag i de pulmó. Els resultats conclouen que les concentracions d'aquestes nitrosamines específiques del tabac són similars a la saliva dels fumadors que consumeixen tabac d'embolicar que a la d'aquells que fumen tabac convencional.En els últims anys s'ha detectat un augment del consum de tabac d'embolicar, especialment entre els més joves, a causa de que el seu preu és més baix i a la falsa creença que és més saludable i natural.A Europa, el consum de tabac empaquetat es va reduir del 76 al 70% entre 2014 i 2017, mentre que el tabac d'embolicar va créixer del 23 al 24% en el mateix període. En el cas de la ciutat de Barcelona, si el consum de tabac convencional era del 89,1% entre 2004 i 2005, aquest va caure al 71,8% entre 2011 i 2012. Pel que fa al tabac d'embolicar, el consum va passar de l'1,4% al 15,4% en els mateixos períodes. Els experts també adverteixen que els fumadors d'altres tipus de tabac, com la pipa o els puros, també estan augmentant.A més de la UIC, en l'estudi han participat especialistes de l'Institut Català d'Oncologia (ICO), l'Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), l'Hospital Clínic de Barcelona, de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona ( UB), de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona i de la Xarxa Catalana d'Hospitals Lliures de Fum.