Vox fa la guitza a la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat en l'interrogatori a Trapero

Javier Ortega Smith, número dos de Vox i advocat principal del partit ultra com a acusació popular en el judici de l'1-O, ha perjudicat notablement aquest dijous les altres dues acusacions, la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat, durant la declaració com a testimoni del major dels Mossos Josep Lluís Trapero. Se suposa que involuntàriament.Ortega, que ha dedicat a Trapero més temps que a la resta de testimonis de la darrera setmana sumats, no ha preguntat al major dels Mossos per un punt cabdal per a l'acusació de rebel·lió als presos independentistes: les seves reunions amb el Govern prèvies a la celebració de l'1-O.Aquesta errada tàctica de Vox ha limitat les altres acusacions. Com que Trapero havia estat citat a declarar pel partit ultra i per les defenses, i no per les altres dues acusacions, el president de la Sala, Manuel Marchena, no ha permès ni a la Fiscalia ni a l'Advocacia de l'Estat que formulessin preguntes sobre qüestions no tractades abans, segons marca l'article 708 de la Llei d'enjudiciament criminal. Això deixava fora tota pregunta sobre aquestes reunions.Marchena ha deixat clar el criteri de la sala tot just reprendre's la sessió a les quatre de la tarda. Una sessió que havia quedat suspesa a les dues, justament per deliberar sobre si Fiscalia i Advocacia de l'Estat podien preguntar o no per aquestes reunions. Abans de la suspensió de les dues, de fet, Marchena havia interromput una pregunta del fiscal Javier Zaragoza sobre aquest extrem.Un cop reprès el judici, i després de deixar clar el criteri del Tribunal, Marchena encara ha hagut d'interrompre un altre cop Zaragoza, que havia intentat que Trapero respongués sobre les reunions plantejant la pregunta d'una altra forma.Fiscalia i Advocacia de l'Estat encara tindrien opció de preguntar a Trapero sobre aquestes reunions, en el cas -improbable- que ho fessin les defenses en el seu torn.

