Torra fa al Vendrell una analogia entre el futur de la Vegueria Penedès i el de Catalunya

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet avui al Vendrell una analogia entre el futur de la Vegueria Penedès i el de Catalunya. Torra ha dit que "els pobles i ciutadans de la Vegueria Penedès han de ser capaços de decidir el seu futur en llibertat, de la mateixa manera que els ciutadans de Catalunya". També ha compromès el govern que presideix a impulsar el desplegament de la Vegueria i s'ha disculpat perquè "per les circumstàncies que tots coneixeu no ho hem pogut fer encara".El president ha pres part a la primera assemblea d'alcaldes de la Vegueria Penedès, a la qual hi han pres part una bona representació dels màxims responsables municipals dels 172 pobles d'aquest territori. Entre ells l'amfitrió, Marti Carnicer, Neus Lloveras, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú i el de Vilafranca, Pere Regull.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor