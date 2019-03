Collboni proposa que Barcelona aculli l'Expo 2030

La pluja de propostes tradicionals dels períodes electorals ha començat. L'alcaldable del PSC a Barcelona, Jaume Collboni, ha llançat aquest dijous la seva primera gran aposta durant una conferència al Cículo Ecuestre: que la capital catalana aculli l'Expo 2030. La proposta beu de l'enyorança de la ciutat que va ser capaç d'impulsar els Jocs Olímpics del 92 i que va ser transformada a l'Expo del 1929 i de l'aspiració de "tornar a ser" una ciutat que organitzi "grans esdeveniments internacionals que deixen llegat".Collboni ha assegurat que, si arriba a ser alcalde, posarà en marxa un procés participatiu per acollir l'Expo basada en els continguts de l'agenda 20-30 de Nacions Unides, que pivota en la lluita contra el canvi climàtic i el "creixement inclusiu" sobre la base dels avenços en "tecnologia i economia digital".Segons l'alcaldable, es tracta d'un projecte que, per una banda, serviria per "unir" els barcelonins a l'entorn d'un repte compartit, com va passar amb els Jocs del 92, i per l'altra, permetria fomentar la rehabilitació de l'espai de la Fira i la muntanya de Montjuïc. A hores d'ara, ha dit, es tracta d'una fira que està "encapsulada" i que es relaciona poc amb Poble-sec i els barris de la muntanya de Montjuïc. Al mateix temps, ha dit, també serviria per reconstruir una nova "centralitat cultural" tenint en compte que allà estan el MNAC, el Caixa Fòrum, la Fundació Miró i que hi ha dos pavellons buits.Que Barcelona acollís l'Expo 2030 serviria, ha argumentat Collboni, per fer de la ciutat un "pol d'atracció d'economia digital i creativa" i per fomentar sinergies públiques i privades per tornar a situar Barcelona "al capdavant". I és que la diagnosi dels socialistes és que, sota la batuta de Colau, la capital catalana ha perdut impuls i oportunitats, com ara la d'acollir l'Agència del Medicament. "Va fallar la política i el lideratge", ha sentenciat.

