Iceta acusa Colau d'haver «fracassat» per «inexperiència» i «sectarisme»

Collboni ha advertit del risc que suposa "cavar trinxeres" o convertir Barcelona en una "trinxera més" del procés català perquè "les trinxeres trinxen el terreny"

En principi, la seva missió era presentar Jaume Collboni, alcaldable del PSC a Barcelona, en una conferència al Círculo Ecuestre. Però Miquel Iceta ha acabat assumint protagonisme en els escassos minuts de la seva intervenció, que ha dedicat, en bona part, a carregar contra Ada Colau. De l'alcaldessa i el seu equip ha dit que ha "fracassat total i absolutament" en el govern de la ciutat per la seva "inexperiència", pel seu "sectarisme" i perquè ha "confós principis amb prejudicis".Segons ha argumentat Iceta, Colau no se n'ha sortit ni en seguretat ni en mobilitat ni en habitatge. D'aquesta darrera matèria ha posat com a exemple que, mentre que l'actual de govern ha promogut 700 habitatges socials en quatre anys, Jordi Hereu en va promoure 4.000 en el mateix període de temps. Sobre aquesta "confusió" entre "principis i prejudicis", Iceta ha defensat que la col·laboració entre el sector públic i privat "no és pecat", que l'ordre "no és de dretes", que el comerç i el turisme són positius i que sense les empreses no hi ha progrés.El PSC té encara l'espina clavada d'haver estat expulsat del govern de Colau just després de l'aplicació del 155 i ha criticat sistemàticament la ineficiència del govern dels comuns. Ara, en plena precampanya de les eleccions municipals del 26 de maig, Iceta demana que no es deixi la ciutat en mans de qui ha "facassat" a Barcelona (Colau), a Catalunya (els independentistes) o a França (Manuel Valls).Tant Iceta com Collboni han lamentat, per enèsima vegada, que Colau "supediti" la ciutat a l'independentisme. L'alcaldable dels socialistes ha promès enfrontar-se a aquells que vulguin convertir Barcelona en "camp de batalla del procés" i que la veuen com la "capital d'una república imaginària". De fet, ha advertit del risc que suposa "cavar trinxeres" o convertir Barcelona en una "trinxera més" del procés català perquè "les trinxeres trinxen el terreny".O una ciutat oberta i cosmopolita, o una ciutat empobrida econòmica, social i culturalment. Aquesta és la dicotomia que, segons Collboni, es dirimirà a les eleccions municipals. "Vull ser l'alcalde de tots i recuperar el diàleg", ha dit l'aspirant a alcalde, que ha recordat que Barcelona fa 8 anys que no aprova un pressupost.Si el PSC guanya les eleccions, ha dit Collboni, intentarà governar dialogant amb tothom. Tot i que ha fixat dues excepcions: els "radicals" de Vox i els independentistes que volen "supeditar" la ciutat de Barcelona. En la seva geometria de pactes no ha vetat ni a Ciutadans ni als comuns.Collboni ha tornat a insistir que no està d'acord amb què es cedeixin espais públics perquè es difongui el discurs "masclista, homòfob i racista" de l'extrema dreta. "Ho crec i ho defensaré", ha dit. Al mateix temps, però, ha demanat que Colau contribueixi a la neutralitat dels espais públics i retiri el llaç groc de la façana de l'Ajuntament.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor