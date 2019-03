VÍDEOS Els sis moments clau de Trapero davant Vox i la Fiscalia

Josep Lluis Trapero és el gran protagonista de la dissetena jornada del judici de l'1-O al Tribunal Suprem. El major dels Mossos d'Esquadra durant la tardor del 2017 ja ha respost, per ara, a Vox i està a mig interrogatori de la Fiscalia, que es reprendrà a les 16h. Trapero està donant respostes precises i concretes i s'ha expressat amb molta claredat sobre diverses qüestions. Tot seguit, els elements clau de la primera part de la seva intervenció com a testimoni de la causa contra l'independentisme.Ha detallat que "hi havia un punt d'irresponsabilitat" en les declaracions que va fer Joaquim Forn en els primers dies com a conseller d'Interior, quan va assenyalar que els Mossos garantirien l'1-O. Unes afirmacions que van caure "malament" dins del cos de la policia catalana, segons el major.Ha explicat que estava "incòmode" amb l'horitzó del referèndum convocat pel Govern de cara a l'1-O. L'excap dels Mossos ha fet aquesta revelació en el moment en què Zaragoza li ha preguntat pel relleu de Jordi Jané com a conseller d'Interior. "No volia córrer riscos. Estava incòmode. Els dos estàvem incòmodes", ha destacatHa volgut deixar clar que no compartia la designació del coronel Diego Pérez de los Cobos com a coordinador de totes les forces i cossos de seguretat durant l'1-O perquè era de "tipus polític". Aquest posicionament va quedar reflectit en reunions amb la Fiscalia prèvies al referèndum i en un comunicat intern de la policia catalana que van rebre tots els agents. "No venia del món operatiu", ha assenyalat el major. "S'estava traslladant els Mossos, d'alguna manera, a mans i ordres de qui no eren els seus comandaments naturals. Existia preocupació", ha assenyalat

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor