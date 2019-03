Amnistia Internacional exigeix a Sánchez que deixi salpar l'Open Arms

Aministia Internacional (AI) ha exigit aquest dijous al govern espanyol que acabi amb el bloqueig del vaixell de salvament marítim Open Arms, amarrat des de fa dos mesos al port de Barcelona . Des de llavors l'administració espanyola s'ha negat a concedir-li els permisos necessaris per salpar i AI ha demanat posar fi a aquesta situació. També a la del vaixell Aita Mari, que es troba en la mateixa situació al port basc de Pasaia.L'organització ha recordat que hi ha recursos interposats contra el bloqueig dels vaixells i que està a punt d'esgotar-se el termini que l'estat espanyol té per respondre. "La conseqüència més directa és que en aquests moments es podrien estar evitant moltes morts, i la solució és clara: permetre la sortida d'aquests vaixells i recordar que salvar vides no és delicte", ha assegurat en Esteban Beltrán, director d'Amnistia Internacional a Espanya.Fins ara, l'estat ha argumentat que els vaixells s'han vist forçats a navegar durant diversos dies transportant un nombre elevat de persones durant un llarg període de temps, un fet per al qual els vaixells no estan preparats i que, per tant, suposaria un incompliment del dret internacional. AI considera que això no pot servir d'"excusa" perquè aquestes embarcacions no facin missions de salvament marítim.L'entitat també diu que no ha rebut resposta a la carta enviada a la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, en la qual exigeix el desbloqueig d'aquests vaixells i una política de vigilància i rescat proactiva en el salvament de vides al mar, així com promoure i donar suport en l'àmbit europeu a la ràpida creació d'un sistema de desembarcament que asseguri que les persones rescatades arriben fora de perill a Europa, tal com assenyala el dret internacional.

