La Fiscalia rebaixa d'onze a sis anys la petició de pena de presó per a Sandro Rosell

La fiscalia de l'Audiència Nacional ha rebaixat d'11 a 6 anys la petició de presó per a l'expresident del Barça, Sandro Rosell, en la fase de conclusions definitives i a pocs dies que el judici quedi vist per a sentència. Tanmateix, el fiscal José Javier Polo manté els càrrecs per blanqueig de capital i pertinença a grup criminal i els 59 milions d'euros de multa per a Rosell.També redueix la petició de presó per al soci de Rosell, l'advocat andorrà Joan Besolí, de 10 a 6 anys i de la dona de l'expresident Blaugrana, Marta Pineda, de 7 anys a un 1 any i 11 mesos i la petició de penes per als altres tres acusats. Després de gairebé dos anys de presó preventiva, el tribunal va decidir excarcerar Rosell i Besolí enmig del judici, després que la seva defensa ho demanés a l'inici del judici.

