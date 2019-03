El PSC carrega contra Colau per restituir el llaç groc al balcó de l'Ajuntament

Que Colau cuelgue símbolos partidistas solo alimenta debates estériles y oculta los problemas reales de la ciudad 👇👇👇 pic.twitter.com/3xqva7q1JV — PSC Barcelona (@pscbarcelona) 14 de març de 2019

Després que aquesta matinada un grup d'encaputxats hagi despenjat la pancarta amb un llaç groc que lluïa a la façana de l'Ajuntament de Barcelona , el consistori l'ha restituït. Un fet que ha generat crítiques per part del PSC, que acusen Colau d'"escollir" els independentistes per sobre de Barcelona.Els socialistes també consideren el fet d'haver tornat a penjar el llaç groc "alimenta debats estèrils" i "oculta els problemes reals" de la ciutat. A través d'una publicació a les xarxes socials, el PSC argumenta que qüestions com la venda ambulant, l'ordenança de terrasses, la mobilitat o la inseguretat queden en un segon terme per culpa dels llaços grocs.

