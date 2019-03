Xuclà: «Bonvehí ha entregat les claus del PDECat a una entitat una mica nuvolosa»

El diputat del PDECat Jordi Xuclà, que ha quedat fora de la llista de JxCat a les eleccions del 28-A, ha acusat el president del seu partit, David Bonvehí, d'entregar les claus del PDeCAT a una "entitat una mica nuvolosa". En una entrevista a Ser Catalunya, Xuclà ha demanat que després del cicle electoral hi hagi una "reflexió a fons" al partit sobre si la formació es vol "calcinar i dissoldre o preservar l'espai polític que representa i una manera de fer política determinada". Xuclà critica que hi ha noms com el de Laura Borràs i Jaume Alonso-Cuevillas que no han estat escollits per cap procés d'elecció i que són una proposta personal del cap de llista, Jordi Sánchez."Lamento molt que Bonvehí, que durant molt de temps va dir que defensaria el partit, diumenge passat va entregar les claus del partit a una entitat una mica nuvolosa", així de contundent s'ha expressat Xuclà. El diputat ha afirmat que no li agrada que es facin llistes "en nom de l'excepcionalitat" amb "molts nomenaments a dit" i ha considerat que aquesta manera d'actuar estar "allunyada dels principis democràtics". Xuclà assegura que no té cap intenció de donar-se de baixa del PDeCAT sinó tot el contrari, vol presentar batalla "pels principis democràtics".Sobre la manera com s'han tancat les llistes aquest cap de setmana, Xuclà ha explicat que a les 12 hores es va demanar quins noms d'independents s'incorporarien a la candidatura per a les eleccions espanyoles del 28-A i que no se'ls hi van donar argumentant que s'estaven negociant. En canvi, segons assegura, només una hora després en un altre punt de la ciutat de Barcelona es feia una roda de premsa amb els mitjans de comunicació per anunciar els noms.Xucla s'ha referit al diputat de JxCat al Parlament Francesc de Dalmases com a "franctirador per encàrrec" per les seves declaracions en què deia que "ha de fer molt vertigen pensar que s'obre una nova etapa quan portes molts anys a la política". "M'estalviaré replicar els franctiradors per encàrrec, solen dir paraules buides i pujades de to", ha afirmat per després afegir que "no és el millor clima ni estil per fer front a un procés electoral".

