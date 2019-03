Les contundents respostes a la proposta de Casado sobre la donació de fills de les migrants

Machistas. Racistas. Clasistas.

Toda persona demócrata debe votar en las próximas elecciones para impedir que esta gentuza pueda llegar al poder. https://t.co/MjxwUzGhhP — Ada Colau (@AdaColau) 13 de marzo de 2019

Aquest dijous el líder del PP, Pablo Casado, generava forta polèmica després de fer-se pública la seva darrera proposta dins de la Llei de suport a la maternitat que la formació vol impulsar si guanya les eleccions generals del proper 28 d'abril: endarrerir l'expulsió del país de les dones immigrants en situació irregular que donin els fills en adopció. Aquesta notícia no ha passat desapercebuda per ningú i ministres, sindicats, entitats i societat civil han criticar durament el plantejament de Casado.L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha mostrat el seu rebuig a la proposta de Casado a través de Twitter. "Masclistes. Racistes. Classistes", comença, "només faltaven segrestadors de nens. Feixistes. Qualsevol persona demòcrata ha de votar a les properes eleccions per tal d'impedir que aquesta gentussa arribi al poder".

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, també ha condemnat la mesura de Casado a través de les xarxes. "No em puc imaginar una monstruositat més gran que donar el fill o filla a canvi de papers. El PP no només ha perdut la decència i la vergonya; ha perdut qualsevol rastre d’humanitat", sentencia.

No em puc imaginar una monstruositat més gran que donar el fill o filla a canvi de papers. El PP no només ha perdut la decència i la vergonya; ha perdut qualsevol rastre d’humanitat. https://t.co/ZepkwJbZBu — (((Elsa Artadi))) 🎗 (@elsa_artadi) 13 de marzo de 2019

També el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha mostrat el seu rebuig: "Per por de Vox, el PP de Pablo Casado està baixant a l'infern de la infàmia i de la crueltat. On queden la Declaració Universal dels Drets Humans i la Convenció sobre els Drets de l'Infant? Encara són a temps de retirar aquesta aberració del seu programa electoral!", piulava.

Por miedo a Vox, el PP de Pablo Casado está bajando al infierno de la infamia y de la crueldad. ¿Dónde quedan la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño? ¡Aún están a tiempo de retirar esta aberración de su programa electoral! https://t.co/nET0YJkNv2 — Miquel Iceta Llorens / ❤️ (@miqueliceta) 14 de marzo de 2019

Te lo volvemos a decir, Pablo Casado: las mujeres no estamos a tu disposición. No nacimos para complacerte, oh señor. Y protegeremos a las más vulnerables para que no necesiten tu racismo repugnante para ser mujeres de primera. La única ley que debes derogar es la de extranjería. https://t.co/cYXkQbzBKy — Jenn Díaz 🎗 (@JnnDiaz) 13 de marzo de 2019

La "derecha nacional" està arribant a extrems delirants en la seva deriva anti-drets humans i de xenofòbia explícita.



Ja no n'hi ha prou amb la crítica o la denúncia.



Ja és hora que actuï la justícia europea. https://t.co/c1PbkEJXCk — Ernest Maragall i Mira (@ernestmaragall) 13 de marzo de 2019

😡 El PP de Pablo Casado propone que las madres migrantes sin papeles puedan evitar temporalmente su expulsión a cambio de dar a su hijo/a en adopción. No son más que la versión puesta al día de la misma escoria que durante décadas robaron miles de bebés https://t.co/d6tYIMKhGk — Izquierda Unida🔻 (@iunida) 13 de marzo de 2019

El país que nos prepara Pablo Casado se parece cada vez más al Cuento de la Criada. Da miedo.



Este 28A tenemos que pararlos.https://t.co/680tlJ50vc — Laura #BCNAntimasclista (@laurapcastano) 13 de marzo de 2019

¿Habéis visto El cuento de la criada? Pues Casado lo quiere aplicar en su Ley de Maternidad: no expulsar a las mujeres migrantes si aceptan dar a sus hijos en adopción. Una vez los dan ya pueden ser expulsadas. Así resuelve el PP el reto demográfico. ¡Increíble y vergonzoso! 🤦🏼‍♀️ pic.twitter.com/2qubU8yxQ3 — Àngela Ballester (@_ABallester) 13 de marzo de 2019

El surrealisme de la ficció convertit en realitat.



'Nolite te bastardes carborundorum'.



T'aturarem des del carrer #aturemlos pic.twitter.com/6HK1Vcumki — Anna Saliente #rumb2019 (@annasaliente) 14 de marzo de 2019

Pablo Casado y el PP quieren convertir España en el país del Cuento de la Criada.



Ya verás cuando se entere de que las mujeres no nos vamos a tirar piedras entre nosotras.



¡Basta ya! pic.twitter.com/SKdgIjF38O — Ione Belarra (@ionebelarra) 14 de marzo de 2019

Eee, señor Casado, me lo puedes devolver ya? pic.twitter.com/jl4bJOEdd8 — Gaspar 🐫 (@ReyMagoPop) 14 de marzo de 2019

- Señor Casado, me lo devuelve?

- Devolverle el qué pic.twitter.com/ByYGnSzrtZ — lozy (@lozydoce) 14 de marzo de 2019

— ¿Y no lo tienen en blanco? pic.twitter.com/wtF25ykACm — No Te Metas En Política (@NTMEP) 14 de marzo de 2019

Hasta el niño sabe que este tío es más mierda que la mierda pic.twitter.com/A2fjFZy8Wj — Ana Polo (@anapolo___) 14 de marzo de 2019

Niño, a partir de ahora mismo te llamas Borjamari. pic.twitter.com/yz0iW6Js3c — Lola con la venia (@DolorsBoatella) 14 de marzo de 2019

N'ha parlat el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, aquest dijous a Aquí, amb Josep Cuní de SER Catalunya: "És una proposta que cosifica les dones i els migrants". Grande-Marlaska ha criticat que se'ls proposi a dones immigrants sense papers, "dones en situacions més desafavorides", i que se'ls proposin unes alternatives que no es plantegen en altres casos. "Dones, migrants, en una situació absolutament difícil, en un país que desconeixen, que s'enfronten a moltes dificultats... se les exposa a despendre's del més important de la seva vida i que les uneix a la realitat i la cultura... el seu fill". El ministre diu que una mesura com aquesta el transporta als anys 60.La Xarxa Espanyola d'Immigració i Ajuda al Refugiat condemna enèrgicament la proposta de Casado, que titlla de "repugnant". Al programa Hoy por Hoy de la SER, la directora de l'Associació Karibu, Nicole Dnongala, ha assegurat aquest matí que "aquestes dones fugen dels seus països només per protegir els seus fills i després arriben aquí i se'ls proposa donar-los en adopció. És una llei egoista".El secretari general de CCOO, Unai Sordo, i el d'UGT, Pepe Álvarez, creuen que la proposta del president del PP és "immoral" i "surrealista", segons informa La Vanguardia . Segons Sordo, aquesta mesura deixa les migrants com a "meres proveïdores de fills". "M'ha deixat preocupat la proposta en si i la insolència de plantejar-la de forma pública", ha postil·lat. Per la seva banda, Álvarez creu que és una autèntica "barbaritat" i li sembla "surrealista". "Crec que el senyor Casado faria bé, i no sóc ningú per donar-li consells, de pensar les coses abans de dir-les, encara que com hem vist que això funciona com funciona, justament potser les pensa i per això les diu", ha remarcat Álvarez.La repercussió ha inundat les xarxes i aquestes són algunes de les mostres de rebuig que es poden llegir:Twitter també és l'escenari ideal de l'humor i el sarcasme. Alguns usuaris també ho han volgut criticar des d'aquesta vessant:

