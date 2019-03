Arxiven la causa contra l'exdirectora d'Ensenyament al Vallès Oriental per l'1-O

El jutjat d’instrucció número 3 de Mollet del Vallès ha arxivat la causa oberta contra l’exdirectora de Serveis Territorials d’Ensenyament al Maresme i Vallès Oriental , Carmina Pinya, investigada per haver permès que l’institut de Montmeló fos col·legi electoral durant el referèndum de l’1 d’octubre del 2017. Pinya va ser denunciada pel director del centre, considerant que havia comès un delicte de desobediència. El magistrat, però, ha conclòs que “no hi ha indicis sòlids i suficients” per investigar-la, ja que Carmina Pinya tenia excepcionalment claus per accedir l’institut però no ha quedat demostrat qui va ser la persona que va obrir el centre durant aquella jornada.El director va assegurar davant el jutge que a finals de setembre del 2017 va entregar les claus del centre a Carmina Pinya perquè aquesta li ho va demanar, sense explicar-li el motiu. Segons recull la interlocutòria a la qual ha tingut accés l’ACN, l’1 d’octubre el mateix director va declarar en seu judicial que s’havia oposat a l’ús de l’institut com a col·legi electoral i va remarcar que el centre s’havia obert “sense el seu consentiment”.Al mateix temps, el director va dir que existia un grup ampli de gent que tenia claus del centre i coneixien la contrasenya de l’alarma, com professors, personal de neteja i la Policia Local. En aquest sentit, el mateix director va admetre que no sabia qui havia obert l’institut. Per aquest motiu, el jutge considera ara que no es pot acusar la directora territorial d’haver comès un delicte de desobediència.Respecte el dia de les votacions, el magistrat també apunta que a primera hora del matí hi havia prop de 300 persones accedint al centre amb capses i taules, i que els Mossos d’Esquadra no van poder tancar l’institut. “Hi havia una negativa reiterada i manifesta a desocupar l’espai, i hi havia la possibilitat que es produïssin aldarulls amb perill per a les persones”, apunta la interlocutòria, que també recorda que a la nit els mossos sí que van intervenir i es van endur les urnes.

