​VÍDEO Trapero, sobre l'acció policial de l'1-O: «Ens hauria encantat que hi haguessin hagut més resultats»

El major dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero ha defensat, en la seva compareixença com a testimoni en el judici de l'1-O, que el cos policial que aleshores comandava va fer tot el que estava en les seves mans per complir l'ordre judicial d'impedir el referèndum. A la vegada, ha deixat clar que si no va tenir més resultats es va deure al nombre d'efectius disponibles, i ha recordat que no només la policia catalana tenia aquesta responsabilitat, sinó també l'estatal."El dispositiu que el cos de Mossos va plantejar en el marc d'un dispositiu conjunt no tenia cap altra finalitat que complir el mandat judicial. Ens hauria encantat que hi haguessin hagut més resultats? Sí. Van sortir els resultats que vam poder fer entre tots", ha afirmat Trapero, a preguntes del fiscal Javier Zaragoza.Trapero també ha rebatut les preguntes del fiscal destinades a qüestionar la idoneïtat del dispositiu de la jornada, i, de retruc, la intenció dels Mossos de complir l'ordre judicial d'impedir el referpendum.El major ha recordat que el dispositiu dels Mossos va consistir en dos agents dels Mossos en cada col·legi. "Van tancar 24 centres", ha recordat Trapero, que s'ha preguntat retòricament si era millor la solució alternativa. "O posem un binomi a cada centre, i sabem un a mica el que està passant, o anem a cent col·legis i deixem que eles altres 2.200 facin el que vulguin", ha dit.

