VÍDEO Trapero defensa els Mossos amb xifres de col·legis tancats l'1-O

El major dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero ha reiterat aquest dijous, en la seva compareixença com a testimoni al judici de l'1-O , les xifres de col·legis electorals i de material intervingut pel cos policial durant el referèndum de l'1-O. Unes xifres oficials dels Mossos, amb què Trapero ha defensat el cos i s'ha defensat a ells mateix -hi compareix com a testimoni, però està a la vegada processat per rebel·lió pels mateixos fets, a l'Audiència Nacional- de l'acusació dels lletrats de Vox d'una suposada inacció dels Mossos destinada a afavorir la celebració del referèndum.Trapero ha recordat que els Mossos van intervenir "432 urnes, 90.000 paperetes, 70.000 sobres, quatre ordinadors, un mòbil i documentació de com funcionava el procés de votació". Ha precisat que es tracta de dades "reals", després de revisar "a la baixa" un primer càlcul presentat al jutjat d'instrucció el 10 d'octubre del 2017.En quant al nombre de col·legis precintats, ha explicat que el cos policial en va tancar 134 durant la votació, que 24 "no van arribar a obrir" a l'hora d'inici del referèndum per "la primera intervenció" de les patrulles de Mossos. A aquestes xifres, Trapero hi ha afegit uns altres prop de 225 centres de votació que tampoc van arribar a obrir "pel treball previ" dels Mossos durant el cap de setmana.Trapero també ha exposat que la unitat Arro dels Mossos va fer 104 intervencions durant la jornada per impedir votacions. La xifra de col·legis precintats pels Mossos que ha recordat Trapero és notablement superior al resultat que van aconseguir la policia espanyola i la Guàrdia Civil durant la jornada, tot i que els dos cossos policials estatals van fer un ús intensiu de les seves unitats antiavalots.

